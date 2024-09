RUGBY. Ntamack et Jalibert ''seraient titulaires chez les Blacks'', mais qui est numéro 1 chez les Bleus ?

Dans le Super Moscato Show, Denis Charvet analyse la rivalité entre Jalibert et Ntamack, expliquant pourquoi le Toulousain conserve l’avantage en équipe de France, malgré les qualités du Bordelais.

Ce mardi, et quelques semaines des tests de novembre, le Super Moscato Show a remis sur la table une question qui divise les passionnés de rugby : qui de Romain Ntamack ou Matthieu Jalibert est le meilleur ouvreur pour l'équipe de France ? L'ancien tricolore Denis Charvet n’a pas hésité à trancher, louant les qualités des deux joueurs. Tout en reconnaissant un léger avantage à Ntamack. Un duel de talents qui n’a pas fini de faire parler.

Dès le départ, Charvet se montre catégorique : « Ces deux joueurs, quels qu'ils soient, ils seraient titulaires chez les Blacks ». Une déclaration qui illustre l’incroyable niveau des deux ouvreurs, capables, selon lui, de s’imposer dans n’importe quelle sélection mondiale, y compris celle des champions du monde sud-africains, « qui n'ont pas un énorme buteur. »

Une reconnaissance incontestable de leur talent respectif. Pourtant, il est clair que Jalibert, malgré ses qualités indéniables, reste derrière Ntamack selon lui. Pourquoi ? Charvet l’explique simplement : le Bordelais n’a pas encore de match référence en bleu. « Je pense qu'en club, ça se joue, mais en équipe de France, sur la durée, il n'y a pas photo pour moi. »

Certes, « c’est un génie qui, quand il est en forme, qu'il a de bonnes conditions, peut être capable de tous les exploits », de fulgurances, mais en équipe de France, il manque de régularité pour véritablement s’imposer.

À l'inverse, Ntamack brille par sa sobriété et son efficacité. « Il est plus clinique », souligne Charvet, mettant en avant un jeu au pied supérieur et une meilleure défense. Des atouts qui font de lui un joueur complet, indispensable au XV de France. C’est là où l’écart se creuse entre les deux.

Le consultant rappelle également que Jalibert, malgré des moments d’éclat comme contre l’Afrique du Sud, « ne pèse pas assez » dans les grandes rencontres internationales. Et si la Coupe du monde avait tourné à l'avantage des Français, peut-être que ce débat n’aurait plus lieu d’être. Mais aujourd’hui, le constat est clair dans son esprit : Ntamack reste numéro 1.

🗣️ @DenisCharvet: "Ils ont un tel niveau que les deux peuvent être titulaires dans les plus grandes nations. Mais aujourd'hui, c'est inévitable, Romain est au-dessus de Mathieu"



🏉 Jalibert / Ntamack, le match est-il plié ? pic.twitter.com/abcDm4VcAl — Super Moscato Show (@Moscato_Show) September 24, 2024

Charvet conclut en estimant que Jalibert devra encore prouver, en équipe de France, qu’il peut endosser le rôle de titulaire. Un fauteuil difficile à atteindre tant que Ntamack continue à régner en maître sur le poste. Avec à ses côtés son coéquipier au Stade Toulousain, aka le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont.