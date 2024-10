Ancien chouchou de Galthié, Arthur Vincent a-t-il encore un coup à jouer avec le XV de France ?

Si malgré les blessures, Galthié a toujours semblé lui faire une confiance aveugle, Arthur Vincent a aujourd’hui reculé dans la hiérarchie des Bleus. Sur le long terme ?

Il a fêté ses 25 ans ce lundi. 25 piges seulement pour ce joueur qu’on a l’impression de voir depuis une décennie, ou presque.

Titulaire en Top 14 à tout juste la majorité, capitaine des U20 en 2019 et international régulier dès ses 20 printemps, il faut dire qu’Arthur Vincent a battu nombre de records de précocité. Un peu dans la lignée de Gaël Fickou à ce même poste de centre.

XV de France. Arthur Vincent, cote inoxydable auprès du staff des Bleus

Sans faire de vagues, dans le bon comme dans le mauvais sens du terme, l’Héraultais pur souche s’était donc affirmé comme l’un des membres d’avenir de Fabien Galthié, il y a quatre ans et demi maintenant. Puis les (graves) blessures sont passées par là, le laissant pratiquement deux ans sur le carreau, et l’émergence d’une nouvelle génération, encore plus talentueuse a fini par rebattre les cartes.

Malgré tout les couacs, la confiance de "Galette" restait intacte et le minot de Montpellier disputait le Mondial en France avec simplement les matchs de préparation dans les jambes. Bilan ? Deux feuilles de match dont une compliquée face à l’Uruguay, un statut de 4ᵉ choix au centre derrière Danty, Fickou et Moefana, puis le "contrecoup" au retour en club, avouait-il en fin de saison dernière.

Un recul dans la hiérarchie, mais un bon début de saison

Depuis et malgré la saison galère qu’il a dû vivre avec le MHR - dont il est un émérite leader - Arthur Vincent a tout de même embarqué en Amérique du Sud pour la tournée que l’on connaît. Mais alors que les finalistes du Top 14 et autres joueurs premiums du XV de France n’étaient pas du voyage, il ne disputa tout de même pas la moindre minute des tests matchs officiels face à l’Argentine, le staff des Bleus lui préférant Frisch et Gailleton.

Alors, Arthur Vincent a-t-il encore un coup à jouer avec les Bleus en vue saison internationale à venir ? Pour celui qui n’a plus disputé un 6 Nations depuis le Tournoi 2021, la donne s’annonce relativement compliquée, face l’émergence de Nicolas Depoortère et celle des autres garçons déjà cités. Qui, mêlées au contexte précédemment évoqué, l’ont clairement fait reculer dans la hiérarchie.

Auteur d'un bon début de saison avec le MHR (1 essai, 1 franchissement, 23 plaquages en 173 minutes de jeu), le centre aux 18 sélections a, qui plus est, été coupé en plein vol par une commotion après 20 minutes face à Toulouse.

Mais il devrait faire son retour ce week-end, pour le déplacement au Stade Français. Premier des trois (à quatre) matchs qu’il lui reste pour tenter de convaincre son ancien mentor Fabien Galthié de le relancer, en novembre.

Sinon quoi, nul doute que Vincent continuera de bosser dans son coin, avec la résilience qu’on lui connaît, pour revenir. Il en a encore le temps. N’oublions pas que le gamin de Mauguio n’a fêté ses 25 ans que quelques heures avant l’écriture de ces lignes…