TOP 14. Toulouse avec plusieurs absents pour le derby dont Romain Ntamack

Samedi soir, le derby Castres vs Toulouse s’annonce disputé. D’autant que les Hauts-Garonnais compteront quelques absents de marque.

Après la défaite à domicile - la première depuis 32 mois - il faudra donc rattraper le coup. Sauf que pour cela, le Stade Toulousain va se déplacer à Castres pour le derby.

Un match toujours âprement disputé et qui ne réussit que rarement aux Stadistes à Pierre-Fabre, où ils avaient perdu encore l’an dernier (31 à 23).

D’autant que samedi soir, les hommes d’Ugo Mola joueront sans plusieurs cadres. Si Antoine Dupont n’est pas encore rentré de vacances, il ne sera pas le seul à l’être ce week-end.

Son compère de la charnière Romain Ntamack et le très bon ami de ce dernier, Ange Capuozzo, seront eux aussi au repos.

L'ailier italien a participé à tous les matchs du Stade Toulousain cette saison jusqu’ici. De bon augure en vue d’une prolongation.

Dans le même sens, l’excellent flanker Jack Willis est toujours gêné par sa cuisse et ne sera pas non plus de la partie. Pas plus que les Argentins Mallia et Chocobares.

A noter néanmoins le probable retour du Fidjien Setareki Bituniyata, qui devrait amener une option puissance sur l’aile du Stade Toulousain.