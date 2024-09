VIDEO. En mode NFL, Antoine Dupont séduit les stars des Los Angeles Chargers avec ses skills

Dupont en mode NFL à Los Angeles ! En vacances, le demi de mêlée français a tenté l’aventure football américain avec les Chargers. Ses performances ont surpris certains des joueurs NFL !

Actuellement aux États-Unis, Antoine Dupont, qui a récemment été désigné meilleur joueur de Top 14 et meilleur international à XV et 7 lors de la Nuit du Rugby, n’en finit pas de faire parler de lui, même loin des terrains.

Après avoir croisé la légende du basket LeBron James, le demi de mêlée du XV de France s’est offert une visite spéciale au centre d’entraînement des Los Angeles Chargers, équipe de football américain de la NFL.

Connu pour sa vitesse et sa puissance sur les terrains de rugby, le Toulousain n’a pas tardé à attirer l’attention des joueurs des Chargers, certains se disant même impressionnés par sa facilité d’adaptation.

Sur les réseaux sociaux, Cameron Dicker, buteur de la franchise américaine, n'a pas hésité à dire que Dupont avait un talent naturel. Dupont s’est amusé à jouer avec les codes du foot US, sans pour autant délaisser sa spécialité.

« On pourrait m'assimiler à un playmaker à 15, ce qui serait le quarterback ici, mais je ne vais pas travailler ça maintenant. Et quand je vois les athlètes qu'il y a comme receveurs, je ne pense pas que je sois invité. Ça serait plus la position que je pourrais occuper, mais les mecs font ça depuis qu'ils sont tout petits, ils s'entraînent toute la journée, donc je pense que c'est trop tard malheureusement », a-t-il confié avec humour via L'Equipe.

Cette escapade en Californie s’inscrit dans la continuité d’un séjour bien rempli pour le capitaine des Bleus. En plus de cette visite chez les Chargers, Dupont a assisté à un match de baseball des Dodgers et prévoit de rencontrer la star de la NFL, Patrick Mahomes, dans les prochains jours.

De retour en France, Dupont retrouvera rapidement le Top 14 avec le Stade Toulousain. Mais pour l’instant, il savoure ses derniers jours en terre américaine avant de revenir plein d'énergie pour aider les rouge et noir à décrocher de nouveaux titres. Sans oublier le XV de France avec qui il n'a pas joué depuis la Coupe du monde 2023.