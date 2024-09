Mon père, ce ‘‘tronc d’arbre’’ : Brennan préfère ‘‘30 secondes contre Tyson’’ que contre lui

Trevor Brennan est à l’origine d’une descendance qui brille aujourd’hui en Top 14, mais qui est bien heureuse de ne pas avoir à jouer contre son père.

Dans le lexique végétal, il y a de quoi qualifier un paquet de rugbyman. Pour Trevor Brennan, le qualificatif de “tronc d’arbre” semble s’imposer. Tout du moins, c’est ce que son fils Daniel Brennan paraît indiquer dans une description confiée à Var Matin. Nouveau joueur du RC Toulon, ce dernier est bien content de ne pas croiser son géniteur sur les prés.

RUGBY. En vue avec Toulon, Enzo Hervé va-t-il rejoindre un autre cador du Top 14 ?

Pour le journal local, il explique que son père ne fait aucun cadeau sur le terrain. Le pilier gauche détaille notamment l’anecdote d'un match de rugby à toucher entre amis, auquel son père avait participé. “Un jour à la maison, on a fait un toucher avec des collègues. Mon père est venu jouer avec nous. Déjà, il a plaqué un collègue à moi et derrière, il lui a mis une fourchette. Alors qu’on faisait un toucher deux mains pieds nus. Il ne peut pas se retenir”, narre-t-il.

Sur le ton de l’humour (tout du moins on l’espère), Daniel Brennan se permet même de préférer un combat face à une légende de la boxe anglaise, plutôt qu’à son père. Pour rappel, l’ancien international irlandais était aussi bien connu pour ses qualités rugbystiques que son tempérament enflammé.

S’il faut se battre avec quelqu’un, je préfère essayer 30 secondes contre Mike Tyson que contre mon père ! Il vient d’un coin très chaud en Irlande. Il a grandi dans la pauvreté et s’est tracé une carrière en partant de rien. On vient d’une famille rude. Avec mes frères, on a grandi à Toulouse et on a eu beaucoup de chance. Mais on a été éduqué à la dure.” — Var Matin

TOP 14. ''Je suis encore mieux que l’année dernière'', à presque 36 ans, Machenaud ne veut pas raccrocher

Arrivé au RC Toulon depuis le CA Brive, Daniel Brennan tient de la solidité de son père. Reconverti en pilier gauche en début de carrière professionnelle, il a pu faire ses armes à ce poste en Corrèze. Désormais armé, il vient tenter l’expérience du Top 14, où il pourrait défier son petit frère.

En effet, le deuxième ligne Joshua Brennan est l’une des nombreuses pépites du Stade Toulousain. Formé dans la Ville Rose, il fait le bonheur d’Ugo Mola et de son staff. À seulement 22 ans, il compte d’ores et déjà 65 rencontres sous le maillot rouge et noir.

TOP 14. Un homme dans le début de saison : Joshua Brennan, au nom du père, du frère et du fighting spirit

Après que leur père ait pris une retraite anticipée à 34 ans, en 2007, les deux frangins ont grandi dans le nord de Toulouse. Dans sa brasserie en périphérie de la métropole, il suit les aventures de ses garçons. “Chez les Brennan, on est très soudés. Voir Josh réussir à Toulouse, ça nous rend tous fiers. Comme il a pu être fier de moi quand je jouais chez les jeunes avec les Bleus. Quand un Brennan réussit, c’est toute la famille qui réussit”, assure l'aîné.

Pour célébrer leurs réussites respectives, les deux frères Brennan et leur famille pourront se féliciter lors des affrontements entre le RC Toulon et le Stade Toulousain cette saison. Les Haut-Garonnais accueilleront les varois le week-end du 26-27 octobre prochain. Pour le match retour à Mayol, il faudra attendre le début du mois de mai.

Adulé au Stade Toulousain, le ‘‘rugby total’’ est-il en train de révolutionner l’ovalie ?