TOP 14. ''Je suis encore mieux que l’année dernière'', à presque 36 ans, Machenaud ne veut pas raccrocher

Alors qu'il fêtera bientôt ses 36 ans, Maxime Machenaud ne veut pas raccrocher. Le demi de mêlée se sent prêt à enchaîner deux saisons supplémentaires et espère rester à l’Aviron Bayonnais.

Maxime Machenaud n'a pas dit son dernier mot. À bientôt 36 ans, le demi de mêlée international (38 sélections) a bien l'intention de prolonger l’aventure. En fin de contrat avec l’Aviron Bayonnais à la fin de la saison, Machenaud ne se voit pas encore raccrocher les crampons. Bien au contraire.

L’ancien racingman l’a confié à Sud Ouest : il se sent bien, physiquement comme mentalement. « J’ai encore envie de jouer deux ans », lâche-t-il avec détermination.

Pour Machenaud, tout est question de physique : tant que le corps suit, l’esprit reste alerte. « Le rugby compte, bien sûr, mais sans le physique, c’est difficile. » Et à l’écouter, son corps tient le choc.

Trois saisons à Bayonne, et une évolution ascendante. Après une première année compliquée, Machenaud a retrouvé confiance et forme. « Je suis encore mieux que l’année dernière, » assure-t-il, chiffres à l’appui avec des tests physiques en progression. Sa prépa, dont il est un fervent adepte, paie.

Cette troisième saison, avec encore plus d’expérience, tu arrives à mieux aborder les choses, à mieux te préparer aussi.

Mais que fera-t-il si Bayonne ne prolonge pas l’aventure ? L’avenir reste incertain, et l’idée de devoir quitter Bidart et l’Aviron existe. Son agent est prévenu, mais Machenaud l’affirme : il veut continuer à jouer, si possible au Pays Basque.

L’après-rugby ? Il y pense déjà. Pas question de tout arrêter brutalement. « Je passe mes diplômes parce que j’aime l’entraînement. » En mentor auprès des jeunes, il prend du plaisir à transmettre son savoir. Mais pour l’instant, l’objectif est clair : encore profiter du terrain.

Je me sens bien dans ce milieu. Je pense que j’ai quelque chose à apporter. Je le vois avec les jeunes qui sont très demandeurs. J’aime ça.

Alors, Maxime Machenaud va-t-il prolonger son séjour à Bayonne ? Une chose est sûre, il n’a pas l’intention de s’arrêter de sitôt. Le terrain décidera, mais le demi de mêlée est prêt à tout donner pour ces deux prochaines années.