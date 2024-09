RUGBY. En vue avec Toulon, Enzo Hervé va-t-il rejoindre un autre cador du Top 14 ?

Sauveur du RCT le week-end dernier face à Castres, Enzo Hervé enchaîne une deuxième bonne performance en Top 14 cette saison. Néanmoins, sera-t-il encore Toulonnais l'année prochaine ?

De la confiance retrouvée

Malgré ses 25 ans, Enzo Hervé est un joueur expérimenté du Top 14, qui a d'ailleurs connu ce championnat en 2017, alors qu'il n'avait que 18 ans.

Rapidement devenu titulaire du poste avec Brive, il est un des grands artisans de la remontée du club dans l'élite en 2019, et s'installe complètement l'année d'après en première division.

Un temps courtisé par l'UBB, c'est à Toulon en 2023 que le natif du Bugue pose des valises, dans une équipe bien plus ambitieuse avec des joueurs internationaux comme concurrents.

En effet, ce dernier fait face au Wallaby Noah Lolesio, qui n'était que joker médical de Dan Biggar, puis au retour du Gallois, qui retrouve sa place de titulaire rapidement. Ainsi, malgré 20 feuilles de match et 13 titularisations, Hervé ne joue pas les phases finales.

Cette saison, Biggar est encore là, mais Mignoni semble tout de même faire confiance à son jeune ouvreur. Le manager de Toulon n'a pas hésité à remplacer le maître à jouer du XV du Poireau, dans les instants cruciaux.

Avec seulement 24 minutes de jeu au compteur et quatre points inscrits, Enzo Hervé est pourtant l'un des hommes forts de ce début de saison. Lors de la première journée à La Rochelle, il fait rentrer son équipe dans le bonus défensif d'une transformation. Contre le CO, il offre la victoire aux siens en transformant une fois de plus un essai, d'une position compliquée.

Encensé à la fin du match par son manager, l'ancien joueur de Brive pourrait ainsi enchaîner les matchs et, pourquoi pas, endosser le numéro 10 notamment pour le déplacement au Stade Français.

RUGBY. A la Rieko Ioane, Teddy Thomas a-t-il trouvé son poste de prédilection au centre du terrain ?

Un départ programmé ?

Mais alors, avec une marge de progression intéressante et une fiabilité qui n'est plus à prouver face aux perches, Enzo Hervé mérite-t-il d'être titulaire dans un club de Top 14 ?

Eh bien il semblerait que le joueur se pose des questions quant à son avenir, et qu'un cador du Top 14 soit intéressé par le profil du joueur, qui collerait au plan de jeu de l'équipe.

Selon les informations de Rugby Prime, les dirigeants de l'ASM auraient entamé des discussions avec l'ouvreur, et seraient particulièrement intéressés par sa venue la saison prochaine.

Avec Toulon, Hervé est lié au club jusqu'en juin 2025, et le RCT pourrait également lui proposer une offre de prolongation, tout en sachant que Paolo Garbisi est également sous contrat et qu'il est au-dessus de lui dans la hiérarchie.

Toutefois, Anthony Belleau réalise un bon début d'exercice avec Clermont, et son contrat vient à son terme en même temps, à la fin de la saison. L'ancien de Toulon va-t-il prolonger ? Rien n'est sûr, mais la direction clermontoise devra trancher entre les deux joueurs. Les prochains mois seront décisifs dans ce dossier.

RUGBY. Pas de Stade Toulousain pour Santiago Arata, qui se rapproche de deux clubs prestigieux du Top 14