RUGBY. Pas de Stade Toulousain pour Santiago Arata, qui se rapproche de deux clubs prestigieux du Top 14

Santiago Arata fait partie des meilleurs numéros neuf de notre championnat depuis plusieurs saisons. Annoncé un temps du côté de Toulouse, ce dernier devrait prendre une autre direction.

Arata dans la capitale

Derrière Antoine Dupont, Santiago Arata se partage le statut de meilleur demi de mêlée du Top 14, avec les Serin, Couilloud, Lucu, Kerr-Barlow et autre Le Garrec.

Arrivé dans le Tarn en 2020, l'Uruguayen devrait vraisemblablement quitter Castres à la fin de la saison actuelle, désireux de vivre une nouvelle expérience en Top 14, dans un club ambitieux.

Avec le CO, celui qui compte 49 sélections internationales a été jusqu'en finale du Top 14 en 2022, et fait figure de successeur officielle de la légende castraise Rory Kockott.

Néanmoins, bien que Castres fasse des pieds et des mains pour conserver leur pépite, le joueur de 28 ans aurait d'abord été approché par Toulouse, mais la suite de ce dossier n'a pas été concluante.

D'autres écuries du Top 14 sont sur le coup, et selon les informations du Midi Olympique, le Stade Français et le Racing 92 seraient proches du joueur et tenteraient de l'attirer dans leur filet.

Néanmoins, il semblerait que les soldats roses soient le plus prompt à récupérer Arata. Ces derniers chercheraient à faire oublier le départ de Kockott, mais surtout à trouver un remplaçant à Brad Weber qui voit son contrat arriver à son terme en juin 2025.

Néanmoins, du côté du Racing 92, Nolan Le Garrec s'étant engagé avec La Rochelle pour la prochaine saison, les dirigeants franciliens se seraient penchés sérieusement sur le dossier pour remplacer l'international français.

Stuart Lancaster et son staff pourraient ainsi coiffer au poteau le voisin parisien, qui a une longueur d'avance, seulement pour l'instant. En attendant, le dénouement de ce transfert devrait être réglé dans les jours à venir.

