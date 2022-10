RUGBY. Pilier droit : le poste le plus en chantier du XV de France ?

En novembre, les Bleus ne pourront pas compter sur Bamba, à droite de leur mêlée. Et au vu de la forme d'Haouas, il se pourrait que derrière Atonio, ça coince.

Si vous vous êtes branchés à une connexion internet depuis ce lundi soir, vous n’avez pas pu rater la liste des 42 joueurs convoqués par Fabien Galthié pour la tournée de novembre. Parmi eux, on l’a dit, pas mal de surprises et notamment celle de Thomas Laclayat, le pilier d’Oyonnax, présent dans le groupe malgré une expérience uniquement en ProD2. Un coup dans l’eau, cet appel du pilier du Haut-Bugey ? Eh bien à y regarder de plus près, pas vraiment. Le garçon courtisé ne sera certes pas parmi les deux premiers choix à son poste, mais il se pourrait bien qu’il glane sa première cape cet automne tout de même. En cas de pépin d’un de ses prédécesseurs, ou pour le récompenser de son implication lors du dernier test face au Japon, par exemple.

La raison de son appel ? Elle est qu’au-delà de vouloir faire toucher du doigt l’exigence du plus haut niveau à des garçons prometteurs, le staff des Bleus a également convoqué Laclayat parce que Demba Bamba est blessé, c’est un fait. A moins qu’il ne soit désormais devant le Bordelais Sipili Falatea, dans l’esprit du sélectionneur…. Toujours est-il qu’à droite, le réservoir n’est clairement pas des plus fournis, au regard de ce que possède comme joyaux le poste de 3ème ligne par exemple. Certes Uini Atonio est l’homme fort de cet axe, avec son expérience, sa force en mêlée, ses mains et bien sûr ses 146kg. Mais derrière lui, ça pourrait prochainement coincer.

Momo Haouas, autrefois numéro 1, sera clairement le premier choix en tant que remplaçant face à l’Australie, le 5 novembre. Mais le Montpelliérain peine à retrouver son niveau du début du mandat Galthié et ne serait plus réellement désiré pour l'avenir au MHR, à en croire certains informateurs. Et si le véritable impact player qu’est Demba Bamba avait été disponible, on aurait juré que le Ciste n’aurait pas été si haut dans la hiérarchie, en novembre. Reste que le Lyonnais est d’ores et déjà absent jusqu’en 2023, et qu’à ce jeu plus qu’aux autres encore, les absents ont toujours tort. Et qu’à 11 mois du Mondial, aussi, le poste de pilier droit n’avait plus semblé aussi en chantier depuis bien longtemps…

