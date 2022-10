TRANSFERTS. Haouas, champion du Monde... Le Stade Français veut du lourd à droite de sa mêlée

En difficulté au poste de pilier droit, le Stade Français voudrait recruter du lourd à ce poste. Parmi les joueurs ciblés, on retrouve notamment Mohamed Haouas.

Auteur d'un début de saison plus que correct (3ème, derrière Toulouse et La Rochelle), le Stade Français rencontre néanmoins quelques problèmes à certains postes. Parmi eux, celui de pilier droit, qui pose forcément question. En effet, dans son effectif professionnel, Paris compte actuellement 3 joueurs à ce poste : le Géorgien Melikidze, le Sud-Africain Roelofse, ainsi que le Samoan, Alo-Emile. Problème, ce dernier n'a plus disputé le moindre match avec le Stade Français depuis mars dernier, celui-ci souffrant d'une profonde dépression. Paul Alo-Emile pourrait même quitter la Capitale en fin de saison. De ce fait, le staff parisien recherche activement une pointure au poste de pilier droit, afin de pallier ce potentiel départ. Et parmi tous les joueurs ciblés, deux semblent particulièrement intéresser le Stade Français selon le Midi Olympique : le pilier droit du MHR et du XV de France Mohamed Haouas (28 ans, 15 sélections), ainsi que le Sud-Africain Vincent Koch (32 ans, 32 sélections).

RESUME VIDEO. En mode Super Saiyan, le Stade Français réalise l'impossible face à Pau !Champion du Monde avec l'Afrique du Sud en 2019, l'ancien joueur des Saracens pourrait même débarquer dès cette saison au Stade Français ! En effet, Koch est officiellement libre de tout contrat, les Wasps étant entrés ce lundi en liquidation judiciaire. Concernant Haouas, la donne est quelque peu différente. Sous contrat avec le MHR jusqu'en juin 2024, le club pourrait, toujours selon le Midol, libérer le joueur avant cette date. Une aubaine pour le club parisien, qui serait très intéressé par le profil de Mohamed Haouas. Néanmoins, le Stade Français n'est pas la seule écurie sur le dossier, puisque le RCT serait également sur le coup...

TRANSFERT. Top 14. Vers un départ de Mohamed Haouas (Montpellier) à la fin de la saison ?