RESUME VIDEO. En mode Super Saiyan, le Stade Français réalise l'impossible face à Pau !

Le Stade Français est allé s'imposer sur la pelouse de la Section Paloise ce samedi en Top 14 à la faveur d'une fin de match totalement dingue !



Quelle fin de match de la part du Stade Français sur la pelouse de Pau. Dépassés dans le premier acte et menés 29 à 7, les Parisiens ont réussi à l'emporter face à la Section Paloise lors de cette 7e journée de Top 14. Soufflant la victoire à des Palois totalement abasourdis. Ces derniers pensaient avoir fait le plus grâce au doublé de Ikpefan (26e, 31e) et au pied de Henry (6e, 12e, 20e, 25e, 40e). Mais les visiteurs, qui avaient inscrit le premier essai du match par Gabrillagues (8e), sont allés puiser au fond d'eux pour revenir dans la partie. Et ce, alors qu'ils ont joué à 14 contre 15 à partir de la 58e suite au carton rouge de Marcos Kremer. C'est sans aucun doute cette exclusion qui tout changé. Libérés et n'ayant plus rien à perdre, les hommes de Quesada sont passés en mode Super Saiyan. Glover (66e, 80e) et J.van der Mescht (73e) ont marqué trois essais avant que Segonds ne donne la victoire au sien en transformant l'ultime réalisation.