6 Nations. France. La renaissance de Uini Atonio en Bleu

Titulaire indiscutable à droite de la mêlée française, Uini Atonio a fait un retour tonitruant sous le maillot bleu. Le staff a su tirer la quintessence de son joueur qui est désormais un cadre du groupe.

Il y a quelques semaines, on vous parlait de Jonathan Danty, qui a retrouvé une forme étincelante, au point d'être appelé en équipe nationale et d'en devenir un titulaire indiscutable. L'autre belle histoire de ce Tournoi, c'est celle de Uini Atonio. Le pilier de 31 ans, pas forcément dans les plans de Galthié au début du mandat du sélectionneur tricolore, a peu à peu éteint la concurrence d'Haouas et Bamba pour devenir l'un des éléments indiscutables de ce groupe et le premier choix du staff au poste de pilier droit, 8 ans après sa première sélection face aux Fidji.

Tournoi des 6 Nations. France. Fabien Galthié a sublimé Jonathan Danty