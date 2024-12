RUGBY. Ni 9, ni pilier : ce poste inattendu a le plus haut salaire de Top 14

Contrairement à la dernière décennie, le poste de pilier droit n’est plus celui avec le plus haut salaire moyen en Top 14.

C’est une étude qui tord le cou à un mythe, celui du pilier droit indéboulonnable en tant que poste le mieux payé du championnat. Ce lundi 23 décembre, le Midi Olympique a rapporté les observations d’une étude faite sur les salaires de Top 14 réalisée par le cabinet d’audit Nexia S & A. Le rôle de pilier droit quitte le podium et laisse place à un autre type de colosse au sommet de la pyramide des salaires.

Les numéros 5, diamants du Top 14

Désormais, les numéros 5 sont les joueurs les mieux rémunérés dans le championnat. Ces derniers sont ceux disposant des plus haut salaires moyens, avec les demis d’ouverture qui restent prisés. Les montants moyens des revenus à ce poste n’ont cependant pas été précisés par le Midi Olympique.

Cette envolée des salaires à un poste souvent occupé par les fameux ©JoueursDeLombre reste logique à la vue des demandes récentes du Top 14. En effet, le championnat français a pris l’habitude de convoiter des joueurs particulièrement massifs pour occuper l’axe droit de la deuxième ligne.

Haut salaires, petit vivier

Les numéros 5 stars en Top 14 sont même parfois boudés dans leurs pays d’origine, à l’image des péripéties passées de joueurs comme Paul Willemse, Emmanuel Meafou ou Will Skelton. “Je n’avais pas de proposition en Australie.[...] C’est (la France) qui me donne la chance de vivre le rêve d’être un joueur de rugby professionnel”, confiait par exemple le numéro 5 du Stade Toulousain et du XV de France à RMC Sport en 2023.

Là où plusieurs pays ont fait le pari de miser sur des joueurs plus athlétiques, à la Maro Itoje ou Eben Etzebeth, le rugby français compte sur ces hommes comme des véritables boules de démolition, dépassant régulièrement les 135 kg. Devant les piliers droits, les numéros 5 sont devenus les joueurs les plus lourds du Top 14.

Cette dynamique française a permis d’attirer des joueurs aux gabarits rares et colossaux dans son championnat. Mais même si ces rugbymen sont parfois boudés dans d’autres contrées, ils restent des exceptions. Pouvoir enchaîner des efforts physiques avec un tel physique sans enchaîner les blessures n’a rien d’habituel ou de fréquent.

Par ailleurs, le rugby français peine aussi à former des joueurs avec ce profil depuis ses écoles de rugby, expliquant le faible vivier. En parlant des postes de pilier gauche, talonneur, ailier et flanker, un agent de joueur confiait ceci au Midol : “Il s’agit de postes où les centres de formation sortent énormément de bons, voire de très bons joueurs, au contraire des numéros 5, joueurs à fort gabarit ou des ouvreurs-buteurs. Ce qui est rare reste cher.”

