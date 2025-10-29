133kg, un nom qui lui va comme un gant : qui est le remplaçant (probable) de Uini Atonio face à l'Afrique du Sud ?
Screenshot : FC Grenoble
Régis Montagne devrait s'ouvrir les portes d'une première titularisation au niveau international en novembre. Face au pack le plus terrifiant de la planète, rien que ça...

Blessures aidant, recompositions ajustant, plusieurs noms inconnus du grand public devraient pour la première fois de leur carrière sur TF1 avec les Bleus, samedi prochain face à l'Afrique du Sud.

L'on pense à Guillaume Cramont ou Baptiste Erdocio, pressentis sur le banc. Mais la plus belle promotion se nommerait finalement Régis Montagne, à en croire les informations émanant de Marcoussis cette semaine.

Vers une première depuis 33 matchs dans la composition du XV de France face aux Springboks ?Vers une première depuis 33 matchs dans la composition du XV de France face aux Springboks ?Suite aux forfaits d'Atonio et Tatafu, le pilier droit clermontois profiterait de ses 73 minutes de belle facture avec les Bleus cet été en Nouvelle-Zélande et de son début de saison qui parle en sa faveur (5 titularisations), pour s'ouvrir les portes d'une première titularisation au niveau international en novembre.

LA MONTAGNE DES ALPES

Lui ? C'est donc un solide pilier de 25 ans, débarqué de Grenoble la saison passée, où il formait l’axe droit le plus redouté de Pro D2 avec Javakhia.

AMATEUR. + 5 divisions à l’intersaison : ce pilachou de 130kg a connu la plus grosse progression de l’année en FranceAMATEUR. + 5 divisions à l’intersaison : ce pilachou de 130kg a connu la plus grosse progression de l’année en France

Au pied des Alpes, le dit Montagne (1m86 pour 133kg) portait mieux que quiconque son nom et demeurait fort comme un Turc en mêlée, mais pas que. Mobile pour son gabarit, dense, ce pur produit de la formation iséroise s’est bâti une belle réputation durant ses 80 matchs de ProD2, même si sa progression ne fut pas forcément linéaire.

Passé par toutes les équipes de France jeunes, voilà ce "Panda" qui devrait désormais débuter avec la grande. Et pas n'importe comment puisque Montagne devrait ni plus ni moins que se tester face au pack le plus terrifiant de la planète : celui de l'Afrique du Sud.

''En mêlée, je vais devoir faire dans l’escroquerie'' : le boeuf des Springboks face au défi martial de sa vie''En mêlée, je vais devoir faire dans l’escroquerie'' : le boeuf des Springboks face au défi martial de sa vie

Et se coltiner le petit Ox Nche en mêlée fermée, ce mètre-cube à la force de boeuf (d'où son surnom), capable de passer sous n'importe quel adversaire avant de le soulever à la force de son cou. Une force bovine (1m75 pour 123kg), que beaucoup présentent comme le meilleur pilier gauche du monde. En tout cas le plus puissant, dans le jeu comme dans l’exercice de force. Rien que ça...

