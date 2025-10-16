Vannes, Provence… un 2ème bloc pour savoir (réellement) où en est le leader de ProD2, Colomiers

Meilleure attaque et meilleure défense de la 2ème division, Colomiers va devoir confirmer durant ce 2ème bloc.

Avec les présences de Vannes, Grenoble, Provence Rugby ou Brive dans cette très dense Pro D2, qui aurait pu dire il y a deux mois que le leader à l’issue du premier bloc serait Colomiers ?

Pas grand-monde même si de notre côté, on y avait songé en voyant le calendrier et en imaginant que les Hauts-Garonnais surferaient sur leur dynamique de la saison dernière et leur recrutement adapté à leur philosophie.

Avec Florian Nicot et Aurélien Béco à la tête de l’équipe depuis cet été, l’USC semble s’être renforcé sur les bases tout en conservant ce qui faisait sa force depuis le début de l’année 2025 : le jeu et la vitesse.

Une coupure pour repartir aussi fort

Si bien qu’à l’issue du premier bloc de Pro D2, "Colo" est leader de ce championnat grâce à son attaque rayonnante dans laquelle s’éclatent les flèches Marta, Pinto ou Tuitavuki… Mais également la meilleure défense de la 2ᵉ division, "la vraie satisfaction du début de saison" nous confiait le flanker Luka Plataret la semaine passée.

Avec cinq victoires en six journées et plus de 100 points de marge au goal-average, le tableau est d’ailleurs flatteur. Même si cette coupure d’une semaine fut la bienvenue : "on a vu qu’avec l’enchaînement et la fatigue, notre dernier match face à Agen fut un peu moins abouti. Cette petite pause nous a fait du bien et va nous permettre de repartir tout aussi fort, je l’espère."

Dans ce second bloc, Colomiers va donc pouvoir se jauger réellement, avec la réception de cadors affichés de la division comme Vannes ou Provence Rugby. Avec la même ambition de performer pour rester 1er d'ici à 5 journées et la prochaine pause :

Je pense qu’il faut prendre les matchs les uns après les autres et ne pas voir trop loin. Ce qui fait notre force aussi, c’est notre spontanéité et le fait de ne pas trop calculer.

Pompon sur la Garonne, Colomiers pourra compter sur le renfort de l’un des grands noms du circuit mondial à 7 pour ce bloc. L’Argentin Matías Osadczuk est arrivé en tant joker médical pour pallier les absences de Salles, Saurs et Auriac.

S’il faisait ses preuves sur les trois prochains mois, l’athlétique joueur de 28 ans (1m91 pour 96kg) pourrait peut-être être prolongé afin de prévoir le départ de Rodrigo Marta la saison prochaine…