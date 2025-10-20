VIDEO. Inusable, Ma’a Nonu transperce la défense du Racing 92 comme à sa grande époque
Ma’a Nonu a inscrit un nouvel essai de grande classe, tout en vitesse et en puissance. Screenshot : Canal Plus
Le RCT s’est imposé face au Racing 45 à 21 ce dimanche. Ma’a Nonu a inscrit un nouvel essai de grande classe, tout en vitesse et en puissance.

Ce dimanche soir, le RCT recevait le Racing 92 dans un Mayol rénové cet été dont on a pu voir la qualité d’éclairage à l’écran.

Sous cette puissante lumière, les coéquipiers de Charles Ollivon ont réalisé une première période de haute-volée qui leur permettait de rentrer aux vestiaires avec un avantage conséquent (24 à 7).

TOP 14. Plus rapide que Kolbe, squat… : Gaël Dréan, l’homme qui impressionne les préparateurs physiquesTOP 14. Plus rapide que Kolbe, squat… : Gaël Dréan, l’homme qui impressionne les préparateurs physiques

Dans un Mayol bouillant et le sillage d’un Gaël Drean et Melvyn Jaminet en feu, les Toulonnais étaient dangereux sur chaque ballon, agressifs en défense et comme en mission, face aux Franciliens.


Nonu décante la situation


Après l’essai de Mercer, lancé plein axe, le club varois menait même 31 à 7. Avant de baisser un peu de rythme et de laisser le Racing marquer et espérer. Ou en tous cas enlever le bonus offensif mérité au vu des 50 premières minutes.

C’est alors que Pierre Mignoni fit entrer son joker de luxe : Ma’a Nonu. Pour sa centième sous le maillot rouge et noir, la légende All Black servait de plaque au jeu toulonnais tournante et mieux, se rappelait les plus grandes heures de sa carrière.

Servi à hauteur à 20 mètres de la ligne francilienne sur une action avec de la vitesse, le centre de 43 ans rentrait sa course et transperçait la défense du Racing sur un rush rageur qui emportait 3 défenseurs.

Un essai qui assurait la victoire des Toulonnais, qui, malgré la réplique de Taofifenua, allait bel et bien chercher son bonus offensif après la sirène grâce à un essai en force de Alainuese. Pour une victoire à 45 points…

