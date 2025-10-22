Le XV de France revient en novembre : à quelle heure et sur quelle chaîne voir ses matchs ?

Comme l’année dernière, ce n’est plus France 2 mais bien TF1 qui commentera les 3 tests du XV de France.

C’est ce mercredi que la liste des 42 tricolores qui prépareront la tournée de novembre est sortie. De quoi toucher du doigt les prochains grands rendez-vous rugbystiques de l’année.

D’ailleurs, puisque l’équipe de France rassemble le plus grand monde - celui qui n’a pas forcément l’œil sur le rugby toute l’année - on se permet de faire un petit rappel des dates, des horaires et de la chaîne à cocher au mois de novembre.

Comme l’année dernière, ce n’est plus France 2 mais bien TF1 qui commentera les 3 tests du XV de France. En espérant que leurs journalistes aient bossé le vocabulaire et l’essence-même de ce jeu durant l’année…

Un programme chargé

Les rencontres de l’Equipe de France seront donc commentées par Stefan Etcheverry et l’ancien consultant de Canal Plus, actuel directeur général du stade Français, Thomas Lombard. Ce duo sera accompagné de l’inévitable Christian Califano, en bord de terrain.

Après chaque rencontre, les téléspectateurs pourront heureusement retrouver Isabelle Ithurburu à la présentation du débriefing, de quoi en rendre nostalgiques certains.

Et ce à l’occasion du choc de cette tournée, France vs Afrique du Sud, qui sera diffusé le samedi 8 novembre à 21h10. La semaine suivante, à la même heure, les Bleus recevront leur camarades Fidjiens cette fois-ci du côté de Bordeaux.

Enfin, samedi 22 novembre, les coéquipiers de Romain Ntamack retrouveront l’Australie au Stade de France à 21h10. De quoi s’assurer un bon programme pour le mois prochain…