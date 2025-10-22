Le XV de France revient en novembre : à quelle heure et sur quelle chaîne voir ses matchs ?
Screenshot : France Rugby
Comme l’année dernière, ce n’est plus France 2 mais bien TF1 qui commentera les 3 tests du XV de France.

C’est ce mercredi que la liste des 42 tricolores qui prépareront la tournée de novembre est sortie. De quoi toucher du doigt les prochains grands rendez-vous rugbystiques de l’année.

Baille absent, la surprise Bertrand, Pau récompensé : les 42 Bleus convoqués pour les test de novembreBaille absent, la surprise Bertrand, Pau récompensé : les 42 Bleus convoqués pour les test de novembre

D’ailleurs, puisque l’équipe de France rassemble le plus grand monde - celui qui n’a pas forcément l’œil sur le rugby toute l’année - on se permet de faire un petit rappel des dates, des horaires et de la chaîne à cocher au mois de novembre.

Comme l’année dernière, ce n’est plus France 2 mais bien TF1 qui commentera les 3 tests du XV de France. En espérant que leurs journalistes aient bossé le vocabulaire et l’essence-même de ce jeu durant l’année…

Un programme chargé

Les rencontres de l’Equipe de France seront donc commentées par Stefan Etcheverry et l’ancien consultant de Canal Plus, actuel directeur général du stade Français, Thomas Lombard. Ce duo sera accompagné de l’inévitable Christian Califano, en bord de terrain.

Après chaque rencontre, les téléspectateurs pourront heureusement retrouver Isabelle Ithurburu à la présentation du débriefing, de quoi en rendre nostalgiques certains.

Qu’en serait-il advenu si Gaël Dréan avait honoré sa signature ? La folle anecdote de l’ailier du XV de FranceQu’en serait-il advenu si Gaël Dréan avait honoré sa signature ? La folle anecdote de l’ailier du XV de France

Et ce à l’occasion du choc de cette tournée, France vs Afrique du Sud, qui sera diffusé le samedi 8 novembre à 21h10. La semaine suivante, à la même heure, les Bleus recevront leur camarades Fidjiens cette fois-ci du côté de Bordeaux.

Enfin, samedi 22 novembre, les coéquipiers de Romain Ntamack retrouveront l’Australie au Stade de France à 21h10. De quoi s’assurer un bon programme pour le mois prochain…

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires

Sur TF1? Et merdre. Je suis prêt à payer 5 € par match pour une version sans commentaire !

  • il y a 2 heures

Derniers articles

 News
TOP 14. Rassuré, Baptiste Serin pourrait postuler pour la tournée de novembre
News
4 ans plus tard, l'association Jalibert/Ntamack est-elle envisageable pour le XV de France?
News
XV de France. Touché mais pas coulé, le Toulousain Pierre-Louis Barassi postule pour la tournée
News
TOP 14. Séché par une cartouche dans les règles, Baptiste Serin va-t-il manquer la tournée de novembre ?
Vidéos
VIDEO. Jalibert, l’éclair de génie qui a calmé tout Aimé-Giral : pur instinct, pure classe
News
XV de France. Touché, Pierre Bourgarit (La Rochelle) va-t-il lui aussi rater le train de la tournée ?
News
XV de France. Deux nouveaux Tricolores du Stade Toulousain touchés juste avant l'annonce de Galthié
News
''Capilla est un cheat code'', il casse des reins, joue au pied et plante des essais comme un ailier, bientôt en Bleu ?
News
Pourquoi Emmanuel Meafou a failli perdre goût au rugby (et comment il s’en est sorti)
News
Il ne rate jamais une annonce de Galthié : cette fois, Lenni Nouchi espère y être : ''Je m'entraîne dur pour ça''
News
Tests de novembre : le XV de France hérite de Gardner, Ridley et Pearce, les Frenchies bien servis