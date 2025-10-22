''Ridicule'', ''honteux'' : pourquoi 119 euros ont-ils été prélevés sur le salaire de tous les joueurs de Béziers ?
Dire que même à Montastruc-la-conseillère ou Lacapelle-Marival ce genre de services est offert…

Dire que le début de saison est mouvementé à Béziers n’est pas usurpé. Entre la reprise du club, le départ de joueurs importants et le licenciement du manager Pierre Caillet cet été, pas évident d’assurer sur le pré.

Pourtant, les joueurs donnent ce qu’ils ont à donné sur le terrain, emmenés par leur leader Sam Marques toujours aussi entreprenant derrière sa mêlée. Chose qui ne leur ait pas forcément rendue, en dehors…

Petits-dej obligatoires... et payants


Comme le dévoile le Midi Libre cette semaine, les joueurs ont eu la mauvaise surprise d’apprendre qu’une retenue de 119 euros avait été faite sur leur fiche de paie du mois. Si cette somme ne bouleversera pas le train de vie des joueurs professionnels de l’équipe, la raison, en revanche, interpelle.

En effet, cette somme correspond au financement des petits-déjeuners collectifs organisés chaque matin au club. Depuis le début de la saison, les nouveaux dirigeants biterrois multiplient les initiatives pour renforcer la cohésion du groupe, à l’image de ces rendez-vous matinaux organisés par le directeur du rugby.

Naturellement, les joueurs pensaient que ces repas étaient pris en charge par le club, d’autant qu’ils ont été rendus obligatoires à l’ASBH.

Une situation qui aurait créé un malaise supplémentaire entre le groupe de la nouvelle direction. Reste à savoir si cette dernière reviendra sur cette décision, ou si les joueurs devront continuer à payer de leur poche cet en-cas quotidiennes.

En espérant pour eux qu’ils n’aient pas à se cotiser pour payer le bus afin de se rendre à Dax, ce vendredi…

C'est absolument mesquin, d'autant plus si c'est obligatoire. Je me demande d'ailleurs à quel point c'est légal.
Ce genre d'attitude idiote est la meilleure manière pour susciter la zizanie et faire perdre l'envie de se battre pour le maillot. Bravo au comptable et au président qui ont pris cette décision, là ils ne laissent plus aucun doute sur le sujet !

  • il y a 3 heures

