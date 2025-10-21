Rideaux de fer, attaques inspirées : Colomiers vs Vannes, un choc de niveau Top 14 en ProD2

Leader de ProD2 après 7 journées, Colomiers reçoit le 2ème, Vannes, ce vendredi soir. Pour un choc au sommet entre les deux formations invaincues depuis la première quinzaine de septembre.

Le voilà, le premier gros choc de PRO D2 cette saison pour le leader. Car si Colomiers a réalisé de belles performances en empochant 6 victoires en 7 matchs et en allant l’emporter largement à Angoulême, en faisant tomber Carcassonne ou en corrigeant Agen et Aurillac à la piaule, les Hauts-Garonnais n’ont pas encore accroché un des trois ogres affichés de la division.

VIDEO. PRO D2. Colomiers, c’est le Super Rugby : admirez ce splendide essai de 60 mètres conclu par Rodrigo Marta

Parmi eux, le plus impressionnant est probablement Vannes, relégué du Top 14 et qui possède peut-être un effectif encore meilleur que la saison passée. Après une légère phase de rodage, les Bretons restent d’ailleurs sur 4 victoires consécutives et vont venir en banlieue toulousaine avec la ferme intention d’envoyer un signal, à une dizaine de kilomètres de là où se jouera la finale de PRO D2 en juin prochain.

Se mettre sur son 31

Ce vendredi soir, l’USC sait donc à quoi s’attendre. "Ce 2ème bloc est très important pour nous, évidemment. Il va nous permettre de nous jauger face aux plus grosses cylindrées de la division et d’en savoir un peu plus sur ce à quoi on peut prétendre", nous confiait la machine à plaquer Luka Plataret durant la coupure.

1000 plaquages, casque, technique… Qui est ce sécateur qui fauche tout ce qui bouge en PRO D2 ?

Pour accueillir comme il se doit son dauphin, Colomiers devra donc réaliser un grand match et être plus appliquée que la semaine à Carcassonne.

Auquel cas, tout deviendra possible pour les coéquipiers de Rodrigo Marta, toujours aussi dangereux offensivement et qui demeurent pour l’instant encore la meilleure défense de PRO D2 avec même pas 14 points concédés en moyenne par match.

31 essais en 60 matchs en France : la Section Paloise en passe de s’offrir LE phénomène de la PRO D2

Un rideau bleu et blanc qui lui permit une nouvelle fois d’aller chercher la victoire vendredi dernier.

La grosse satisfaction du début de saison, c'est notre défense. Pas grand monde nous attendait à ce niveau-là et il faut que l'on maintienne nos standards.

Bref, un choc de PRO D2 qui se rapproche toujours plus du niveau Top 14. Alors si vous n’avez pas la patience d’attendre les affiches de samedi après-midi dans le meilleur championnat du monde, vous savez désormais que vendredi soir à 21h, ces deux formations seront bien contentes de se mettre sur leur 31 pour vous impressionner. C’est le cas de le dire…