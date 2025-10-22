124kg, dans les pas de Mamuka… le RCT signe un épais géorgien en 2ème ligne
Le solide Giorgi Javakhia. Screenshot : FC Grenoble
D’après les informations du Midi Olympique, Pierre Mignoni aurait enfin trouvé la perle rare dans la cage.

Cela fait désormais plusieurs semaines que le RCT est sur la paille en 2ème ligne et cherche urgemment un joker médical à ce poste où les profils souhaités sont rares. 

En attendant, David Ribbans, Brian Alainu’uese, Swan Rebbadj et désormais Charles Ollivon continuent de tirer sur la corde chaque week-end. Plus pour longtemps ? 

AMATEUR. Ippons, roucoulette… La drôle d’ascension de la solide 2ème ligne d’Aubagne Davisseau/HabotAMATEUR. Ippons, roucoulette… La drôle d’ascension de la solide 2ème ligne d’Aubagne Davisseau/Habot

D’après les informations du Midi Olympique, Pierre Mignoni aurait enfin trouvé la perle rare dans la cage. Non pas dans les clubs amateurs du coin, où végètent pourtant quelques double-mètres plutôt intéressants, mais du côté de la ProD2 et de l'Isère, d'où va débarquer le Géorgien Giorgi Javakhia prochainement.


INTER 


L’international géorgien de 29 ans sera en fin de contrat au terme de l’exercice, ce qui a dû faciliter les échanges avec Grenoble pour trouver un accord.

Il est l’une valeurs sûres de ProD2 en numéro 5, à un poste où sa puissance, sa mobilité et sa force en mêlée font merveille. D’autant qu’il est JIFF, ce qui permettra au RCT d’abord comme joker médical de Matthias Halagahu, puis de le conserver ensuite comme joueur additionnel. 

Pierre Mignoni l'a d'ailleurs connu du côté du LOU, entre 2015 et 2018, où Javakhia était au centre de formation. 

Après 133 matchs en Pro D2, ce guerrier lelo et poutre du FCG va donc découvrir le Top 14 et Toulon. Avec un profil puissant et un accent de l'est qui rappelleront peut-être ceux d'un certain Mamuka Gorgodze, sur la Rade...

