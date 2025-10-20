Kolbe, Kolisi, Etzebeth… Chaud devant, les Springboks débarquent en Europe avec un groupe chargé à bloc !

La densité du groupe sud-africain, qui fulmine d’expérience, de flèches sur les ailes, de colosses devant et de joueurs talentueux, est énorme.

Après avoir remporté un deuxième Rugby Championship d'affilée, l'Afrique du Sud va une nouvelle fois défier les organismes avec cinq matches programmés en Europe cet automne. Dont un au Stade de France contre les Bleus, le 8 novembre prochain.

Un programme permis par la densité du groupe sud-africain, qui fulmine d’expérience, de flèches sur les ailes, de colosses devant et de joueurs talentueux qui émergent.

Ainsi, Rassie Erasmus a dévoilé ce lundi un groupe de 36 joueurs pour cette tournée. Sans surprise, 23 champions du monde seront là.

Tous les cadres majeurs de cette équipe seront là, de Cheslin Kolbe à Siya Kolisi en passant par Eben Etzebeth, PS Du Toit, Pollard et consorts.

Petite déception pour les Tricolores : l’insupportable demi de mêlée Faf de Klerk n’a lui pas été retenu, ce qui ne permettra aux avants français de lui tirer les oreilles. Alors que le Bordelais Jean-Luc du Preez, est lui blessé.

Des absents côté français



Notez la présence également du génial Sacha Feinberg-Mngomezulu, ce demi d’ouverture polyvalent et qui possède absolument tout. Il avait inscrit 35 points face à l’Argentine le mois dernier dans le cadre du Rugby Championship et s’avance comme la future star des Springboks.

Enfin, RG Snyman et André Esterhuizen confèrent à ce groupe des airs d’unité poids-lourds. Qui représentera un sacré défi pour les Bleus, privés d’un dizaine d’éléments importants pour cette tournée de novembre…

Le groupe des Springboks :

Avants : De Jager, Dixon, P.-S. du Toit, T. du Toit, Etzebeth, Grobbelaar, Kleyn, Kolisi, Louw, Marx, Mostert, Nche, Nortje, Porthen, K.Smith, RG Snyman, Steenekamp, van Staden, Venter, Wessels, Wiese



Arrières : Arendse, De Allende, Esterhuizen, Feinberg-Mngomezulu, Hooker, Kolbe, Kriel, Libbok, Moodie, Pollard, Reinach, Van den Berg, Van der Merwe, Willemse, G.Williams.