Rugby. Préparez-vous : Une nouvelle compétition internationale féminine verra le jour en octobre

World rugby termine le développement de la nouvelle compétition internationale féminine, la WXV. Cette première édition pourrait se dérouler en Nouvelle-Zélande entre octobre et novembre.

Alors que le niveau de certaines nations féminines semblent stagner, World Rugby tente de remédier à ce problème avec la création d'une nouvelle compétition internationale. La WXV pourrait se tenir en Nouvelle-Zélande et remplacera la tournée d'automne.

Elle a pour objectif de développer les nations les plus faibles afin de renforcer une certaine compétitivité. La WXV permet de rajouter de l'enjeu et un intérêt sportif avec un système de monter descente dans des matchs habituellement amicaux. 18 nations seront réparties en trois divisions. Pour la première année, les meilleures équipes seront dans le premier niveau. On retrouvera les trois pays qui ont terminé en tête du tournoi des 6 nations et du Pacific Four Series. Les deux compétitions se déroulent en ce moment même.

La France a de grande chance de se retrouver au plus au niveau de ce nouveau tournoi. Actuellement troisième au classement World Rugby les Bleues ont déjà remporté deux matchs dans le tournoi des 6 nations 2023.

Améliorer le niveau du rugby féminin

La WXV ne remplacera jamais la coupe du monde, mais permet aux nations européennes de rencontrer plus souvent les équipes de l'hémisphère sud. Elle aura lieu tous les automnes, sauf les années de Coupe du monde.

World Ruby avait tenté de renforcer les performances du rugby féminin avec les Women’s Super Series. Mais la compétition manquait d'intérêt. Elle était ouverte à seulement quelques nations. En deux participations, la Nouvelle-Zélande l'a remporté à chaque fois (2015 et 2019), la France est arrivée troisième sur ces deux participations (2016 et 2019). La Covid a semble-t-il enterré les chances de voir ce championnat crée en 2015 prospérer.

On espère que le WXV permettra de renforcer un peu plus le niveau du rugby féminin qui s'est clairement amélioré depuis ces débuts.