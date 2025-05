XV de France. Yannick Bru postule (déjà) sans le dire : et si c'était lui le prochain sélectionneur des Bleus ?

Entre expérience, trophées et connaissance des Bleus, Yannick Bru est en train de cocher toutes les cases pour éventuellement succéder à Fabien Galthié.

Bru, un titre européen qui change tout ?

En menant l'UBB à son premier titre, Yannick Bru est rentré dans un cercle très fermé : celui des entraîneurs français qui ont réussi à remporter la Champions Cup. À l'heure actuelle, ils ne sont que deux encore en exercice : Yannick Bru et Ugo Mola. Et ça n'étonnera personne si on dit que ces deux hommes ont le profil pour succéder à Fabien Galthié à la tête des Bleus.

Champions Cup. Et si l’homme le plus important de l’UBB n’était ni Lucu, ni Jalibert, ni Bielle-Biarrey ?La question a (logiquement) déjà été posé au patron du Stade Toulousain. Il n'en aurait pas fait un objectif de carrière. "Dire que l’équipe de France pourrait être un objectif pour moi, ce n’est pas le cas." Il faut dire que le fonctionnement d'une sélection diffère grandement de celui d'un club. S'il convient au sélectionneur actuel, peut-être n'est-il pas fait pour tout le monde.

Néanmoins, il n'a pas non plus fermé la porte. Ajoutant que prendre la tête du XV de la Rose pourrait l'attirer. Mais on doute que la RFU fasse appel à lui. Contrairement à la FFR qui, elle, va devoir trouver un successeur à Galthié. Si bien sûr celui-ci ne rempile pas après 2027. Date de la fin de son contrat actuel. Surtout s'il y a un premier titre mondial au bout.

2027, un timing parfait pour tourner la page

Mola, lui, est engagé jusqu'en 2031. Mais une clause serait inscrite dans son contrat afin de lui permettre, le cas échéant, de rejoindre Marcoussis. Avec six titres au compteur, il n'a plus rien à prouver. Il pourrait même approcher des dix trophées d'ici au Mondial et avoir envie d'un nouveau défi.

Des titres, Yannick Bru en a aussi remporté à la pelle en tant que joueur avec Toulouse, et son étagère à trophées n'est pas en reste comme entraîneur. D'abord comme adjoint, et désormais comme coach principal. Il part également avec l'avantage d'avoir déjà évolué dans le staff des Bleus pendant cinq ans. TOP 14. Tous les cadres au repos, les espoirs sur le pont : la compo probable de l'UBB à MayolIl connait la maison et les exigences du rôle. Néanmoins, et alors qu'il a 52 ans comme Mola, il n'est pas au même moment de sa carrière. Ce premier succès européen peut être vu comme le début d'une grande histoire pour l'UBB avec un groupe qu'il commence à peine à construire. Et qu'il va continuer de peaufiner.

Bru connaît la maison Bleue, et c’est un atout

Là où le Toulousain gère un effectif et des hommes qu'il a vus grandir depuis des années. Cependant, le contrat du Bordelais ne l'engage avec l'UBB que jusqu'en 2027. On peut donc imaginer qu'il a aussi réfléchi à l'éventualité de retrouver le XV de France avec Thibault Giroud, ancien directeur de la performance du XV de France.

Alors qu'il n'était pas forcément dans la shortlist pour succéder à Galthié, Bru, avec les récentes performances de Bordeaux, semble se placer comme un sérieux candidat aux côtés d'Ugo Mola. Comme lui, il possède l'avantage de connaître plusieurs joueurs déjà présents dans le groupe tricolore. "Un type hyper sérieux, hyper bosseur, qui ne vit que pour ça, que pour réussir", pour citer Guy Novès via La Dépêche. Et si la question de la sélection ne lui a pas encore été posée, ça ne devrait pas tarder. VIDEO. TOP 14. ''Sinon on donne le championnat'' : ce coup de pression signé Mola qui ne fait rire personne à ToulouseOn n'imagine pas la Fédé attendre le dernier moment pour préparer l'après-Galthié. Les différentes parties ont très certainement déjà évoqué le sujet. Tout pourrait se décider après la Coupe du monde en Australie. Néanmoins, la FFR se doit de sonder les entraîneurs en amont pour préparer le terrain. Et contrairement à certaines nations, obligée d'aller chercher à l'étranger, la France n'est pas dépourvue de technicien de qualité.