VIDEO. TOP 14. ''Sinon on donne le championnat'' : ce coup de pression signé Mola qui ne fait rire personne à Toulouse

Ugo Mola n’a pas mâché ses mots après la défaite du Stade face au Racing. Une sortie musclée pour réveiller ses troupes, avant les phases finales.

Le Stade Toulousain est (encore) tombé. Et à la maison. Une défaite 35-37 face au Racing 92 qui fait tache, même si elle ne remet pas en cause la première place des Rouge et Noir. En revanche, elle fait bouillir Ugo Mola. Et quand le manager toulousain parle, ce n’est jamais pour rien.

Il avait déjà confié qu'il était en colère après la prestation des siens en demie face à l'UBB. Le match gagné contre Toulon à Marseille l'avait conforté dans son état d'esprit. Conscient du potentiel de son équipe. Ce samedi soir, l'attitude de ses ouailles n'a rien fait pour arranger ce sentiment de gâchis.

Racing 92 sauve sa peau, Toulouse prend une claque

On s’attendait à une formalité pour Toulouse, assuré de finir en tête du Top 14. Mais c’est bien le Racing qui a joué sa survie avec le couteau entre les dents. Portés par un Nolann Le Garrec très inspiré et un collectif qui n’a jamais lâché, les Franciliens ont su arracher la victoire dans un match complètement fou, marqué par une intensité rare et des erreurs toulousaines inhabituelles. Top 14. Toulouse passe 50 pions à Toulon, mais pourquoi Ugo Mola reste en colère ?Dans les tribunes d’Ernest-Wallon, l’incrédulité a rapidement laissé place à la frustration. Et à la fin du match, Ugo Mola n'a pas attendu d'être dans les vestiaires pour donner le fond de sa pensée. Il n’a pas pris de pincettes pour secouer ses troupes.

“Rendez-vous dans huit jours. Avec l’engagement qu’on a pris dans la gueule aujourd’hui, si on n’en met pas autant, a minima… Pas un ballon pris, six-sept rucks perdus : les gars vous pouvez m’expliquer ce que vous voulez, faire toutes les soirées que vous voulez…”

“Sinon on donne le championnat comme on a donné la Coupe d’Europe”

C’est direct, sans fard, et ça en dit long sur l’agacement du boss toulousain. Alors oui, il manque du monde, et non des moindres. Dupont, Ntamack, Ramos, Cros, Mauvaka, Kinghorn, des éléments d'expérience qui auraient pu faire la différence. Mais avec un effectif d'une telle qualité. Mola attend beaucoup plus. Surtout en termes d'envie. Une excuse ''malvenue'' pour Mola qui annonce une introspection, pas une remise en question du Stade ToulousainSi la qualification directe pour les demi-finales est assurée, il ne veut pas revivre dans quelques semaines le même scénario que face à Bordeaux et laisser passer une autre occasion de défendre son titre. Il prévient : “Chacun se regarde, vous avez huit jours pour revenir avec un autre état d’esprit. Sinon on donne le championnat comme on a donné la coupe d’Europe à d’autres. Bonne soirée !”

En face, le Racing peut souffler : ce succès de prestige valide son maintien et peut, peut-être, relancer une dynamique en vue de la saison prochaine après avoir traversé de grosses perturbations. Pour Toulouse, l’enjeu est ailleurs : retrouver de la rigueur, de la fierté, et surtout l’envie de tout rafler. Rendez-vous est donné face à Lyon sur cette même pelouse.