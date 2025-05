Top 14. Toulouse passe 50 pions à Toulon, mais pourquoi Ugo Mola reste en colère ?

Toulouse corrige Toulon en Top 14 en passant 50 points, mais Ugo Mola ne relâche pas la pression. Il veut finir 1er… et voir du jeu jusqu’au bout.

Le Stade Toulousain ne lâche rien. Une semaine après une désillusion européenne face à Bordeaux, les Rouge et Noir ont remis les pendules à l’heure en s’imposant avec autorité au Vélodrome face à Toulon (16-50). Un succès important sur le plan comptable… mais aussi émotionnel, tant Ugo Mola avait besoin d’une réponse.

“Ce sport est génial quand on le joue”

Le manager toulousain ne s’est pas caché après la rencontre via le Midi Olympique. “La semaine dernière, mon discours n’a très certainement pas été à la hauteur de l’événement.” Une forme d’autocritique teintée de regrets. Contre Toulon, malgré une équipe largement remaniée, les Toulousains ont montré un visage bien plus inspiré. Avoir un joueur de plus sur le pré suite au rouge de Serin a bien évidemment aidé. TRANSFERT. Ce solide centre (106kg) prêté jusqu'ici par le Stade Toulousain complète le recrutement de Brive

Mais le technicien attend de ses ouailles qu'ils performent qu'importe l'adversaire et le contexte. “Le fait de tenir le ballon, de tenter, de jouer, d’oser… ce sont des choses que nous n’avons pas faites la semaine dernière”, déplore encore Mola. Avant de rappeler l’essentiel : “Ce sport est génial quand on le joue, pas quand on le regarde.”

“Ça ne fait que conforter ma colère”, confie Ugo Mola. Conscient des capacités de son groupe. Une colère froide, lucide, qu’il veut mettre au service du collectif. Pas d’explosion, mais une constante remise en question pour aller chercher l'excellence. Si ce sursaut mental se confirme dans les prochaines semaines, Toulouse sera encore une fois très dur à stopper.

Une colère toujours là… mais productive ?

Malgré la qualif en demies déjà assurée, avec 17 points d'avance sur le 3e place, Toulouse veut jouer le coup à fond jusqu’au bout. “Il reste trois matchs. Ce qu’on veut, c’est finir premiers.” Pas question de relâcher. Pas question non plus de rééditer les erreurs du passé. Conserver la fraicheur physique de ses protégés est essentielle. Mais garder la dynamique et la confiance l'est tout autant pour tenter de décrocher un nouveau Brennus.

RUGBY. 1,99 m pour 121 kg : ce colosse international va signer en France !

Ce groupe toulousain, qui tourne à plein régime depuis plusieurs saisons, commence à tirer la langue. Entre blessures (Ntamack a encore pris une commotion, Ramos, Mauvaka, Kinghorn, Dupont, etc.) et calendrier démentiel, Mola n’élude pas la fatigue. “Ce groupe est meurtri, on perd encore du monde ce soir.” Mais il insiste aussi sur l’exemplarité de certains comportements : “Il y a des attitudes de joueurs de rugby qui me paraissent quand même assez incroyables.”

Malgré la qualif en demies déjà assurée, avec 17 points d'avance sur le 3e place, Toulouse veut jouer le coup à fond jusqu’au bout. “Il reste trois matchs. Ce qu’on veut, c’est finir premiers.” Pas question de relâcher. Pas question non plus de rééditer les erreurs du passé. Conserver la fraicheur physique de ses protégés est essentielle. Mais garder la dynamique et la confiance l'est tout autant pour tenter de décrocher un nouveau Brennus.

Dupont n°2 ? Pourquoi Will Genia place (facilement) Gibson-Park devant le Tricolore : ExplicationsCe samedi, c'est le Racing 92 qui se présente face aux Rouge et Noir. Et l'on peut imaginer que l'équipe alignée fera la part belle aux habituels cadres. Certains joueurs mis au repos contre Toulon, et qui étaient de la demie perdue à Bordeaux, voudront, eux aussi, retrouver le chemin de la victoire. Tout en mettant le revers à Chaban derrière eux pour définitivement basculer sur le Top 14. Et ce sont les Franciliens, 11e, qui pourraient en faire les frais.