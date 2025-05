RUGBY. 1,99 m pour 121 kg : ce colosse international va signer en France !

Après avoir disputé plus de 100 matchs avec les Harlequins, le colosse italien Dino Lamb va poser ses valises dans l’Hexagone, du côté du CA Brive.

Il est difficile de douter des ambitions du CA Brive, mais chaque nouvelle annonce de transfert vient consolider des dernières. Ce week-end du 11 mai, c’est l’international italien Dino Lamb qui est annoncé du côté de la Corrèze, d’après des informations rapportées par La Montagne. Ce vendredi 9 mai, le joueur était présent dans les travées du stade Amédée-Domenech, lors de la victoire du CA Brive contre le FC Grenoble (38-13).

Globalement, l’arrivée de Dino Lamb fait partie d’une stratégie sportive ambitieuse, avec une quinzaine de nouveaux joueurs prévus pour la saison prochaine. De fait, le leader de Pro D2 espère bien arracher sa montée en Top 14 dans les prochaines semaines. Pour se donner les moyens d’un avenir radieux, les Brivistes ont d’ores et déjà lancé un recrutement digne d’un promu.

Dino Lamb, un colosse à Brive

Souvent utilisé en deuxième ligne, le joueur montre un profil polyvalent. Dans la cage, il peut aussi bien évoluer au poste de numéro 4 que sur l’axe droit. Avec un physique particulièrement solide (1,99 m pour 121 kg), il peut devenir un atout précieux dans le combat qui colle si bien à l’ADN briviste.

Un cran plus bas, Dino Lamb est aussi capable de jouer en troisième ligne. S’il peut dépanner en tant que numéro 8, il est plus fréquemment utilisé comme flanker. Actuellement blessé à une épaule (luxation), il n’a plus joué depuis une défaite de l’Italie contre l’Irlande lors du dernier Tournoi des 6 Nations.

Âgé de 27 ans, le deuxième ligne polyvalent est aux Harlequins depuis 2017. En huit saisons, il a disputé plus de 100 matchs avec la formation londonienne. Devenu un joueur majeur, apprécié au Stoop stadium, l’avant né à Warwickshire a notamment remporté la Premiership en 2021.

Bien qu’il soit né en Angleterre, Dino Lamb représente la sélection italienne depuis 2023. Il y a plusieurs mois, il a disputé la dernière Coupe du monde de rugby avec la sélection transalpine. Depuis, il a été sélectionné à 12 reprises pour représenter le pays de naissance de son père, originaire de Turin.

Pourtant, par le passé, il a évolué avec les sélections jeunes de l’Angleterre. Il avait joué pour les formations U18 et U20 du XV de la Rose. En 2017, il a même été finaliste de la Coupe du monde des moins de 20 ans. Lui et ses coéquipiers avaient subi une défaite particulièrement sévère de la part des Baby Blacks (17–64), couronnés par la suite.

