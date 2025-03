TRANSFERT. Objectif Top 14 : attractif, Brive annonce 14 recrues dont plusieurs internationaux

Le CA Brive a officialisé 14 recrues cette semaine, dont des joueurs bien connus du Top 14 ou des valeurs sûres internationales. Objectif ? La montée !

Actuellement 3ème de ProD2 derrière l’intouchable Grenoble et à égalité de points avec Provence Rugby, Brive se positionne doucement mais sûrement comme un des favoris pour l’accès aux demi-finales directes. D’autant que la forme du moment est plutôt du côté des Coujoux.

Une position de force qui, associée à un budget important et un projet clair, font du CAB un club attractif. Comme le prouvent les 14 recrues officialisées par l’entité corrézienne dans une vidéo.

Ainsi, arriveront de la jeunesse, des joueurs revanchards et des joueurs d’expérience à Brive. D’abord, le club a fait son marché à Colomiers puisque 4 joueurs débarqueront au Stadium.

Le demi de mêlée et fils du sélectionneur Mathis Galthié, mais aussi Janse Roux et le leader emblématique Anthony Coletta, de retour au bercail. Puisqu’on parle de solides 2èmes lignes, Irne Herbst, connu par certains pour avoir inscrit un doublé face à Toulouse la saison dernière, s’est également engagé. Le barbu sud-africain des Harlequins viendra apporter sa physicalité (1m96 pour 129kg) et son expérience.

Citons également les arrivées du dynamique pilier toulousain Ugo Reilhes (24 ans), qui n’a pas réussi à s’imposer en Haute-Garonne. Mais aussi de la star de ce recrutement : John Cooney. Le maître à jouer de l’Ulster viendra remplacer Léo Carbonneau, en partance pour le Racing 92.

D’autres joueurs viendront garnir les rangs brivistes comme l’arrière des Leicester Tigers Jamie Shillcock, le puissant ailier/3ème ligne de Castres Josaia Raisuqe, ou l’ailier de Grenoble Geoffrey Cros. Tout comme Charcosset, Ricard, Peysson et Tisseron, 4 éléments qui évoluent en Top 14.

Des recrues qui devraient entraîner de nombreux départs, forcément, notamment au poste de 2ème ligne. Même si, en cas de montée, "on ira chercher 4 ou 5 joueurs supplémentaires", assurait à La Montagne le président Thierry Blandinières. Dans le but de s’inscrire dans la durée en Top 14, et plus encore…