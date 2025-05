Dupont n°2 ? Pourquoi Will Genia place (facilement) Gibson-Park devant le Tricolore : Explications

Will Genia ne fait pas dans la langue de bois : pour lui, le meilleur 9 du monde, ce n’est pas Dupont… mais Jamison Gibson-Park. Explications.

Jamais facile de détrôner un joueur considéré par beaucoup comme le meilleur du monde. Et pourtant, pour Will Genia, ancien demi de mêlée star des Wallabies, le débat est (presque) clos : Jamison Gibson-Park est aujourd’hui “facilement le meilleur 9 du monde”, devant Antoine Dupont. Une prise de position forte… et argumentée. 6 Nations. Le meilleur 9 du monde face au meilleur joueur du monde ? Gibson-Park vs Dupont, un duel royal

Gibson-Park, la référence actuelle selon Genia

Interrogé par l'Anglais Ben Youngs dans le cadre de son podcast, Genia ne s’est pas contenté d’un simple avis à chaud. Il a pris le temps de développer, avec une admiration non feinte pour le maître à jouer du Leinster et de l’Irlande.

“Je pense qu’il est facilement le meilleur demi de mêlée du monde. Dupont est un monstre athlétique, incroyablement doué, mais Gibson-Park… il a cette finesse, cette capacité à être un vrai meneur de jeu. Il est fluide, décisif, avec une vision incroyable.”

Le style irlandais, plus méthodique et millimétré que celui des Bleus, colle parfaitement au profil de JGP. Et pour Genia, ce n’est pas un hasard si l’Irlande est aussi performante. “Il donne du tempo et de la direction. Il fait très peu d’erreurs, joue à 8 ou 9 sur 10 chaque semaine. Il est derrière beaucoup d’essais, avec ses passes longues, ses coups de pied croisés depuis les rucks… C’est un joueur de classe mondiale.”

“Il joue toujours deux temps en avance”

Via Planet Rugby, Will Genia pousse même la comparaison avec un autre maître du poste, Fourie du Preez, référence des années 2000. “Quand je regarde Gibson-Park, je vois la même chose. Il prend les bonnes décisions, il ne surjoue jamais, et il semble toujours avoir une ou deux secondes d’avance sur tout le monde.” RUGBY. Gibson-Park est-il actuellement le meilleur demi de mêlée au Monde ?Un compliment rare, tant Du Preez est encore aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs 9 de l’histoire. Pour Genia, Gibson-Park incarne ce profil-là, plus que celui d’un impact player spectaculaire. “Je suis probablement biaisé parce qu’il correspond au type de joueur que j’aime. Dupont est un des meilleurs joueurs de tous les temps, mais pour moi, Gibson-Park est le meilleur actuellement.”

Attention : Genia ne tombe jamais dans la comparaison stérile. Il le répète à plusieurs reprises : “Je ne vais pas manquer de respect à Dupont. C’est un phénomène. Peut-être qu’on s’habitue trop à sa grandeur, et qu’on cherche juste autre chose.” Surtout, ses performances sur le pré avec les Bleus comme Toulouse font qu'à l'heure actuelle, le capitaine français est pour beaucoup, le meilleur joueur du monde.

Une reconnaissance sincère, mais qui ne change rien à son avis. Alors, simple opinion subjective ou vrai signal de bascule dans la hiérarchie des demis de mêlée ? Une chose est sûre, il nous tarde de le revoir face à face. Le dernier duel ayant tourné court avec la blessure au genou du Tricolore.