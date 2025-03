6 Nations. Le meilleur 9 du monde face au meilleur joueur du monde ? Gibson-Park vs Dupont, un duel royal

Samedi, le 6 Nations va vibrer au rythme d’un affrontement royal lors du match entre l'Irlande et la France : Dupont le facteur X face à Gibson-Park le métronome.

''A 21 ans il est doté de ce qui se fait de mieux sur la planète rugby'', Bielle-Biarrey, le chouchou qui explose les compteursCe samedi 8 mars, à l’Aviva Stadium, ce n’est pas juste un France-Irlande que les amateurs de rugby vont déguster. C’est un choc dans le choc, un duel qui affole la presse internationale : Antoine Dupont face à Jamison Gibson-Park. Deux profils, deux visions, mais une même ambition — peser sur le sort d’un match qui pourrait bien décider du vainqueur final du Tournoi.

Crédit image : BCC

Dupont, l’extraterrestre attendu au tournant

En France, on ne présente plus Antoine Dupont. Demi de mêlée total, neuf et avant à la fois, capable de faire basculer un match sur une seule inspiration. Mais après un match moyen face aux Anglais, le capitaine tricolore a remis les pendules à l’heure contre l’Italie, avec une prestation taille patron (83 passes, 2 essais).

XV de France. Il n’y a plus de place pour le doute : Antoine Dupont ''change'' le rugby selon cette légendeLa légende irlandaise Brian O'Driscoll n'a d'ailleurs pas hésité à dire que le Toulousain changeait le rugby à lui tout seul. D'aucun estiment que si Dupont est le meilleur joueur du monde, son homologue irlandais est à l'heure actuelle le meilleur demi de mêlée de la planète ovale. Il y a matière à débattre. Et le match de samedi pourrait bien apporter un élément de réponse. Voire y mettre un terme.

Pour Bernard Jackman via le Midi Olympique, c’est en tout cas Gibson-Park qui tient pour l’instant le rôle de "joueur du Tournoi" : "À l’heure actuelle, le joueur du Tournoi s’appelle Gibson-Park, pas Dupont. Sûrement parce que Dupont a fait un match assez moyen contre les Anglais. Il s’est rattrapé contre les Italiens. Gibson-Park est très constant, très important pour l’Irlande, il a un super jeu au pied, c’est un bon plaqueur, il met de la vitesse, mais il n’a pas la puissance et le facteur X de Dupont. Personne ne peut être à son niveau quand il joue son meilleur niveau."

Gibson-Park, la constance au service du collectif

En face, "Jamo" s’est imposé comme une pièce maîtresse du jeu irlandais. Sa qualité de passe et son rythme effréné sont des armes fatales dans le système de Farrell. Conor Murray, qui connaît bien la maison verte, n’a d’ailleurs pas caché son admiration via le site officiel de la sélection irlandaise :

"Jamison et Dupont volent littéralement en ce moment. Ce sera un duel au sommet entre eux deux, et ce sera sûrement le focus des médias. Je suis sûr que Jamison n’y pense même pas. Il est pleinement concentré sur ce que nous essayons de faire. Mais pour les spectateurs, c’est une chance unique de voir deux 9 de classe mondiale. Il fait partie de ces mecs qui dirigent l’équipe d’une main de maître. Il a énormément grandi depuis trois ou quatre ans, jusqu’à devenir l’un des meilleurs à son poste."

Un duel qui pourrait tout éclipser

Les Irlandais vantent la régularité, les Français brandissent le facteur X. Entre le métronome Gibson-Park et le magicien Dupont, il n’y a pas un style meilleur que l’autre, juste deux façons d’imprimer leur patte sur le jeu. Ce qui est sûr, c’est que ce duel dans le duel ne laissera personne indifférent. Et qu’à la fin, c’est peut-être bien lui qui fera la différence. De par leur vision, leur qualité de passe et leur leadership, le Tricolore comme l'Irlandais ont un impact énorme sur le jeu. Non seulement sur la manière dont leurs coéquipiers évoluent sur le pré. Mais aussi sur le comportement de leurs adversaires.

6 Nations. XV de France. 7 avants, 50 minutes de combat, 1 mission : renverser l’IrlandeA ce titre, l'absence du joueur du Stade Toulousain avait été préjudiciable l'an passé face à des mêmes irlandais. On ne saura jamais si sa présence aurait changé le résultat à lui tout seul. Ce que l'on sait en revanche, c'est que lui comme ses coéquipiers n'ont pas oublié ce revers à Marseille. Et qu'ils comptent bien rendre la pareille aux Irlandais devant leur public.