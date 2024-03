RUGBY. Gibson-Park est-il actuellement le meilleur demi de mêlée au Monde ?

En l’absence d’Antoine Dupont, en pige avec l’équipe de France à 7, Jamison Gibson-Park s’est imposé comme un des tout meilleurs demis de mêlée au monde.

Après un deuxième triomphe dans le Tournoi des 6 Nations, l’Irlande a impressionné en ne concédant qu’une seule défaite face à l’Angleterre.

Des victoires marquantes comme celle face au XV de France (38-17) en ouverture de la compétition à Marseille.

Un des hommes de base de l’équipe d’Andy Farrell et de la suprématie irlandaise est le demi de mêlée du Leinster : Jamison Gibson-Park.

Le joueur né en Nouvelle-Zélande s’est distingué par sa vitesse de jeu et sa capacité à réaliser des passes décisives, en accélérant constamment le jeu.

Sur ce Tournoi, Jamison Gibson-Park est le joueur qui a réalisé le plus de passes (333), symbole de la domination de l’Irlande et de sa compétence à coller au ballon.

Malgré cette domination du XV du Trèfle, il est difficile de parler du meilleur demi de mêlée du monde sans évoquer le nom d’Antoine Dupont.

Exceptionnel à chacune de ses sorties, le demi de mêlée du Stade Toulousain a prouvé à multiples reprises qu’il est capable de réaliser des actions de grande classe à XV, comme à 7.

Mais si le joueur du Stade Toulousain est considéré comme un joueur de Seven le temps des Jeux Olympiques, Jamison Gibson-Park fait partie des sérieux prétendants au titre de meilleur numéro 9 au monde actuel.

Dans ce classement, les doubles champions du monde springboks ont forcément des arguments à faire valoir. Avec deux titres d’affilée, Faf de Klerk et Cobus Reinach rentrent forcément dans la danse, par leur gestion des grands événements et leurs facultés à mener leur équipe à la victoire finale.

Et si l’on se projette un peu plus dans le futur, Cameron Roigard, le successeur désigné d’Aaron Smith chez les All Blacks, s’est montré très à son aise. Performant lors de ses rentrées pendant la dernière Coupe du Monde et indispensable dans sa franchise des Hurricanes en Super Rugby, le Néo-Zélandais est un des noms à suivre au poste de numéro 9.