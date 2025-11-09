RUGBY. Magnifico! L’Italie domine l’Australie et continue d’épater avec sa belle génération

Pour lancer sa tournée d’automne, l’Italie s’est imposée face à l’Australie (26-19) dans un match où elle a majoritairement dominé, au stadio Friuli d'Udine.

C’est l’un des grands exploits de ce week-end. Au stadio Friuli d'Udine, l’Italie a remporté son premier match de la tournée d’automne (26-19). Contre l’Australie, les Transalpins ont dévoilé plusieurs de leurs qualités et ont notamment montré une belle capacité à rester au contact des Océaniens, même lors des temps forts de ces derniers. Au pays, la génération dirigée par Gonzalo Quesada continue d’impressionner, loin des années noires qu’elle a pu connaître.

RUGBY. Fan de Skelton,148 kg, 19 ans, etc. l’Italie appelle un titan en sélection pour cet automne !

Les Azzurri se rebiffent !

Paolo Garbisi a bien aidé les Italiens à prendre de l’avance. Le demi d’ouverture a réalisé un 100 % face aux perches (7/7), sans trembler. À la fin du premier acte, les Gold & Green ont cru à un retournement de situation, avec deux essais successifs. Grâce à un paquet d’avants dominants, Matt Faessler (20ᵉ) concrétisait un maul et Angus Bell (33ᵉ) arrivait dans l’en-but avec une charge de taureau.

Dans le deuxième acte, les Italiens ont repris du poil de la bête. Des ballons aplatis par Louis Lynagh (59ᵉ) et Monty Ioane (63ᵉ) permettaient aux locaux de reprendre les devants, qu’ils n’ont plus lâché à partir de l’heure de jeu. Sur ce match, la discipline a fait la différence. Les hommes de Gonzalo Quesada n’ont concédé que sept pénalités, alors que les visiteurs ont accumulé 12 fautes et un carton jaune.

Un Fidjien passé par le Top 14 bientôt ''capé'' par l’Australie ?

Le néoréalisme italien

Face aux Wallabies, les Italiens commencent à prendre la main. Pour cause, il s’agit de la deuxième victoire consécutive des Transalpins contre cette nation. En novembre 2022, à Florence, ils s’étaient déjà imposés (28-27) après une fin de match sous tension. Ce sont les deux seuls succès de la sélection européenne face à leurs adversaires du week-end.

Ce qui impressionne avec ce nouveau résultat convaincant, c’est la capacité qu’ont eu les Italiens à ne pas craquer. En 2022, ils avaient été devant sur l’ensemble du match et avaient été rattrapés par les Australiens, qui rataient la transformation de la gagne. Ici, Ange Capuozzo et ses coéquipiers ont dû ferrailler, mais ils n’ont pas sombré dans les ultimes minutes, comme cela leur arrive trop souvent.

RUGBY. Sous l’impulsion de Gonzalo Quesada, l’Italie signe le meilleur classement de son histoire

Pour preuve, la Squadra Azzurra a été menée à deux reprises, entre la demi-heure et l’heure de jeu, mais a réussi à revenir à hauteur, grâce à une force mentale remarquable. Par ailleurs, sur l’ensemble du match, ce sont bien les Italiens qui ont mené au score le plus longtemps, sur 43 minutes cumulées. Les visiteurs, eux, ont été devant durant 26 minutes et les deux formations ont passé environ 11 minutes à égalité.

Désormais, l’Italie doit confirmer et enchaîner, si elle veut marquer plus fermement sa progression. Pour le reste de la tournée d’automne, des oppositions aux niveaux hétérogènes se présentent sur la botte. Le 15 novembre, ils défieront l’Afrique du Sud, victorieuse du XV de France, à Turin, puis ils accueilleront le Chili, le 22 novembre prochain, dans le charmant stade Luigi-Ferraris de Gênes. Une victoire sur ses deux prochaines affiches permettrait de signer la tournée automnale comme une réussite.

Le XV de France crucifié, mais comment les Springboks ont renversé les Bleus ?