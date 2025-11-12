Après son ''exploit majeur'', la Belgique poussée vers le Mondial avec ses 21 'Frenchies' face au Brésil

La Belgique est en lice pour un ticket d'or en direction de la Coupe du monde 2027, après sa victoire face à la Namibie, les Diables Noirs affronteront le Brésil.

J-1 avant la deuxième journée du tournoi de qualification à la coupe du monde. Un ticket pour le mondial 2027 et quatre équipes encore en lice, voilà l'enjeu pour le Brésil, la Belgique, la Namibie et les Samoa jusqu'à mardi prochain.

C'est une habitude pour les Samoa et la Namibie, qui participent régulièrement aux mondiaux, (toutes les éditions depuis au moins la Coupe du monde 1999). Mais cette fois-ci, le billet pourrait bien revenir à une nation qui n'a jamais participé au sommet du rugby mondial : La Belgique.

Vainqueurs de la Namibie 22-15, les "Diables noirs", s'offrent le droit de rêver du ticket d'or pour le mondial. Demain, ils défieront le Brésil pour la deuxième journée de ce tournoi. Les Belges ne sont plus qu'à deux matchs de la Coupe du monde.

Les Belges se sont imposés contre la Namibie pour leur premier match du dernier tournoi de qualification à la #RWC2027 🔥



Le reste du tournoi est à suivre en direct sur RugbyPassTV 📺 #rugby pic.twitter.com/wvFneocNQo November 10, 2025

''C’est incroyable qu’il n’y ait aucune médiatisation''

Loin d'être le sport national, le rugby pourrait se faire une place de choix dans le cœur des Belges en cas de qualification à la coupe du monde. Pour l'heure, c'est toujours un sport "niche" dans le plat pays, au grand déboire de certains supporters des Diables Noirs.

À l'issue de la rencontre, beaucoup ont tenu à féliciter les joueurs de cette victoire importante, mais c'est toujours le même son de cloche, ces hommes ne sont pas assez mis en valeurs.

''Grande performance'', ''efficacité offensive'' : les médias Belges encensent les Diables

Justement pointée du doigt, la victoire face à la Namibie a pourtant fait réagir un grand nombre de médias locaux.

Si les médias traditionnels comme RTL évoquent un « rêve de plus en plus proche », à juste titre, puisqu’en théorie, la Belgique n’est qu’à 160 minutes de la Coupe du monde, Le Soir souligne que « débuter contre la Namibie, n’était pas un cadeau ». Avant de poursuivre : « Mais pour les Diables noirs, c’était peut-être le moyen de rentrer directement dans le tournoi en s’obligeant à jouer à un haut niveau », ce qui fut effectivement le cas.

Enfin, la RTBF rappelle que « malgré un classement supérieur (22e mondial), battre la Namibie reste un exploit majeur pour notre sélection. Les Welwitschias ont en effet participé à chacune des sept dernières Coupes du monde de rugby. Cette victoire va donc donner un incroyable boost de confiance à la Belgique ».

En clair, oui, c’est un exploit pour le XV de Belgique, mais cette victoire devra être suivie de deux autres succès si les Diables noirs veulent emmener la Belgique jusqu’en Australie.

La composition de la Belgique avec 21 français

C’est simple : seul le XV de France fait mieux. Vingt-et-un joueurs parmi les vingt-trois qui affronteront le Brésil évoluent dans les championnats français. Certains jouent même dans l’élite, à l’image du numéro 10 et buteur de cette équipe, Mathias Remue, pensionnaire du Stade Toulousain. Quatre autres éléments évoluent en Pro D2 : Charles-Henri Berguet (Vannes), Jean-Maurice Decubber (Soyaux-Angoulême) ainsi que William Van Bost et Maxime Vacquier (Béziers).

Les deux joueurs sélectionnés pour affronter le Brésil qui n’évoluent pas en France jouent dans le même club : Dendermonde. Il s’agit de Basile Van Parys (talonneur) et Felipe Geraghty (troisième ligne centre).

Ce club, situé au nord-ouest de Bruxelles, dans la partie flamande du pays, est l’un des meilleurs de la première division belge de rugby. Au cours des dix dernières années, il a remporté six titres de champion sur huit possibles (le championnat ayant été interrompu entre 2020 et 2021).