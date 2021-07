Pro D2. RC Vannes : Erminig Glas, au coeur de la passion bretonne

Dans une région plus habituée au ballon rond qu’à l’ovale, un club chamboule ces normes depuis quelques années. C'est le club breton du RC Vannes.

Le RC Vannes est une jeune équipe. Premier club de rugby professionnel de la Bretagne, il possède ce statut depuis 2016 seulement. Cependant, ce n’est pas pour autant qu’il faut prendre cette formatio à la légère. En peu de temps, le club breton commence déjà à frapper à la porte de l’élite du rugby français et présente de plus en plus de supporters. Par exemple, lors de la saison 2018-2019, le RCV était la troisième meilleure affluence de Pro D2 derrière l’Aviron Bayonnais et le CA Brive.

Fabien Pinsard est le président du seul club officiel de supporters vannetais : les Erminig Glas. Et ce dernier pense savoir pourquoi son club a connu une telle ferveur en si peu de temps : “On est le seul club de rugby professionnel en Bretagne, donc on rassemble tous les fans de ce sport dans la région. Mais c’est aussi lié à la culture bretonne, elle a une forte capacité à fédérer autour de son patrimoine. On retrouve ça également au Pays-Basque par exemple. Notre culture traditionnelle se greffe autour d’une culture rugbystique naissante”. Une fierté qui s’est construite autour d’une union avec la ville. Fabien Pinsard définit ce lien comme “une union”. Il met en avant la présence du maire de la ville, David Robo, à chaque rencontre du club. Le président met en avant l’aide de la municipalité autour du club et même des Erminig Glas. Pro D2 - Vannes imagine un stade de 15 000 places et prépare l'avenir... en Top 14