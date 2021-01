Pro D2 - Vannes imagine un stade de 15 000 places et prépare l'avenir... en Top 14

Le président de Vannes Olivier Cloarec a fait le point sur les ambitions de son club après une excellente première partie de saison qui pourrait déboucher sur la montée.

8 victoires et 33 points au compteur pour Vannes après 9 journées, du jamais vu en Pro D2 ?On ne cesse de le répéter, Vannes n'est plus une surprise en Pro D2. Si l'USAP occupe la première place de la deuxième division, les Bretons ont longtemps été leaders du classement sans que personne ne puisse dire qu'ils ne le méritaient pas. Ils ont fait mieux que les Catalans avec seulement deux défaites. Ils sont allés s'imposer sur la pelouse de Biarritz, d'Oyonnax et plus récemement de Colomiers. Le parcours idéal qui leur permet désormais de porter leur regard vers l'étage supérieur. La saison est encore longue, mais s'ils poursuivent sur leur lancée, le Top 14 pourrait se trouver au bout. Et c'est maintenant que le futur se prépare. Et on ne parle seulement de recrutement, essentiel pour exister dans l'élite en tant que promu, mais aussi de structures.

Outre la pelouse synthétique, qui sera finalement livrée en avril avec du retard, la construction du centre d'entraînement, dont le permis de construire sera bientôt délivré, c'est le stade de la Rabine qui devrait connaître de gros travaux. "Si on veut s’installer un jour en Top 14, ce n’est pas possible avec un stade de 9 000 places", commente le président du RCV Olivier Cloarec via Ouest France. On sait les clubs pros dépendants de la billetterie, aussi Vannes aimerait passer à 15 000 places, avec parking et surtout loges pour accueillir les partenaires. La volonté de la direction est de rester dans son stade malgré une éventuelle accession. Celle-ci pourrait arriver cette année comme dans les prochaines : "L’objectif reste de participer à une finale d’ici 2023", relaie Actu.fr. L'avenir proche passe aussi par une ouverture du capital "à des entreprises mais aussi à nos supporters", précise le dirigeant, et ce dès le printemps. Des ambitions oui, mais pas déraisonnées.