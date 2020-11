8 victoires et 33 points au compteur pour Vannes après 9 journées, du jamais vu en Pro D2 ?

Vannes est leader de la Pro D2 après neuf journées. Les Bretons possèdent un bilan de huit victoires. Est-ce un record dans cette compétition ?

Neuf matchs, huit victoires, le début de saison de Vannes en Pro D2 frole la perfection. Disclaimer : oui tous les clubs n'ont pas pu jouer autant de rencontres en raison des reports. Mais il s'agit ici de saluer les performances des Bretons. Prenez Nevers, ils ont joué autant de matchs mais ne comptent que trois succès et pointent à la 7e place. Le RCV n'a perdu qu'une seule fois sur la pelouse de Provence Rugby. Depuis, ils ont gagné cinq fois à l'extérieur, et dernièrement à Biarritz. Deux tests attendent les Bretons dans les semaines à venir : la réception de l'USAP ce jeudi puis le déplacement à Oyonnax. Des clubs respectivement classés 3e et 2e et qui rêvent de retrouver l'élite.



Le Top 14, Vannes n'y a jamais gouté. Mais l'histoire de ce championnat depuis le passage à 16 formations en 2001/2002 est favorable à une accession. Certes, le RCV ne possède pas le meilleur bilan après 9 journées. D'autres clubs avant eux avaient réussi à remporter huit matchs. La barre des neuf succès reste encore à atteindre. Plusieurs formations ont déjà compté plus de points également. Ce fut notamment le cas d'Agen en 2009/2010 avec 38 unités avec seulement 7 victoires. Cette année-là, le SUA avait été sacré champion.



C'est une constante depuis près de 20 ans avec seulement six clubs leaders après neuf journées non titrés. On remarque aussi qu'en dehors d'Auch en 2003/2004 puis Béziers en 2006/2007, tous ceux qui avaient remporté huit matchs à ce moment de la saison ont soulevé le bouclier. Néanmoins, depuis cinq ans, aucun des leaders après neuf matchs n'a réussi à accéder directement au Top 14. Les Grenoblois, 3es à l'issue de la phase régulière, avaient dû passer par le barrage d'accession après avoir été battus par Perpignan en finale.

Les leaders après 9 journées depuis 2001/2002 :