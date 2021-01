Les Bretons de Vannes célèbrent leur belle victoire à Colomiers en chanson [VIDÉO]

Vannes décroche son sixième succès en déplacement en prenant le meilleur sur Colomiers, qui perd son invincibilité.

Décidément, ces Bretons sont tout sauf une blague, et n'en finissement plus de nous étonner. Deuxièmes au coup d'envoi de la rencontre, les hommes de Jean-Noël Spitzer savaient que la tâche ne s'annonçait pas des plus aisées en se déplaçant sur la pelouse de Colomiers, cinquième et invaincu sur ses terres depuis septembre 2019. Dans une première mi-temps cadenassée, réduite à un duel de buteur entre Girard et Popelin, le Haut-Garonnais prenait alors le meilleur sur son rival du jour, par le biais de trois pénalités contre une pour le futur rochelais. La tâche s'annonçait même ardue pour les dauphins de l'USAP, quand au retour des vestiaires, les Columérins prenaient le large sur un essai du jeune Bastien Vergnes Taillefer, son premier en pro (16-3).

Mais c'était sans compter sur la vaillance et pugnacité des Vannetais. Petit à petit, ils vont alors grignoter leur retard par le pied de Popelin, mais surtout, sur deux pénal-touches, conclues par Burgaud et Blanchard. Des choix payants plutôt que de prendre les points. Sur ce dernier, Vannes était qui plus est réduit à 14 suite à un carton jaune adressé au pilier Phil Kité. 19-20, plus rien ne sera marqué au cours des dix dernières minutes de la rencontre. En s'imposant à Colomiers, les Bretons décrochent là leur sixième succès loin de leurs bases. En attendant le déplacement de l'USAP samedi à Aix-en-Provence, Vannes reprend son fauteuil de leader. En revanche c'est un coup d'arrêt pour Colomiers, après 17 rencontres sans défaite à la piaule. Toujours bien placé dans le haut du tableau, nul doute que les pensionnaires du stade Michel Bendichou sauront rebondir. Vannes de son côté a laissé exploser sa joie dans les vestiaires et les joueurs ont poussé la chansonnette. On vous laisse apprécier.