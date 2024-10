L’exception Dupont, la tentation Tuilagi… qui sont les 5 joueurs à avoir débuté le plus jeune en Top 14 ?

Lancés dans le grand bain du Top 14 à tout juste la majorité, tous ces joueurs précoces n’ont pas eu la même carrière ensuite.

Déjà, une règle : celle de la majorité. Obligation absolue pour être autorisé à jouer un match de Top 14 face à des adultes.

Évidemment, le seul et unique à qui l’ont fit signer une dérogation à ses parents pour pouvoir coucher son nom sur une feuille de match avant ses 18 ans se nomme… Antoine Dupont.

Ainsi, fin octobre 2014 et à 17 ans, 11 mois et 11 jours, celui qui vient de débarquer des Crabos D’Auch à Castres est sur le banc face au Leinster en Champions Cup, puis sur la feuille face à Toulon 2 semaines plus tard. Mais il faudra attendre le début d’année 2015 et ses 18 ans et 48 jours pour le voir entrer en jeu.

Arthur Vincent (18 ans et 7 jours)

Arthur Vincent, qui a fêté ses 25 ans ce lundi, demeure celui qui est entré en jeu le plus tôt, parmi les joueurs encore en activité. Même si le record absolu appartient à Morgan Parra, 18 ans et 3 jours.

Baptiste Jauneau (18 ans et 16 jours)

Quant au crack de l’ASM, Baptiste Jauneau, il a aussi débuté très jeune, en décembre 2021, à 18 ans et 16 jours. Capitaine régulier de Clermont, il a même pris part à la tournée en Argentine.

Tolofua (18 ans et 28 jours)



Puis vient Christopher Tolofua, qui débuta immédiatement par une titularisation en Top 14 après une apparition en coupe d'Europe, pour les besoins d’une Stade Toulousain en 2012. Il demeure donc, à ce jour, le plus jeune joueur dans ce cas.

Posolo Tuilagi (18 ans et 50 jours)

Enfin, autre joueur très en avance : Posolo Tuilagi. Largement au-dessus des autres physiquement en Crabos puis en Espoirs, le staff de l’USAP l’aligne en Top 14 dès septembre 2022, à l’âge de 18 ans et 50 jours la première fois. Depuis, il a déjà fêté ses premières sélections, est devenu champion du monde U20 et un cadre de Perpignan. Et ce n’est que le début.





Sinon Ntamack, Le Garrec, Barré, Bielle-Biarrey, Jalibert, Fickou, Carbonel et bien d’autres ont tous débuté leur carrière en Top 14 à 18 ans.