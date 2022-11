RUGBY. Antoine Dupont peut-il légitimement espérer remporter un second titre de meilleur joueur de l'année ?

Le demi de mêlée du XV de France Antoine Dupont est encore en lice pour le titre de meilleur joueur de l'année. Mais la concurrence est rude.

Fabien Galthié et un Toulousain parmi les nominés de l'année World RugbyWorld Rugby a dévoilé la liste des nommés pour les WORLD RUGBY AWARDS 2022. Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié est nommé dans la catégorie Entraîneur de l'année. La France est bien représentée puisque la demi de mêlée des Bleues, Laure Sansus, ancien que le numéro 9 du XV de France Antoine Dupont sont lice pour le titre de joueuse et joueur de l'année. La concurrence sera rude pour les deux Tricolores. Sansus, qui a malheureusement mis fin à sa carrière sur blessure pendant la coupe du monde, fait notamment face à Portia Woodman. La joueuse des Blacks Ferns, championnes du monde, a établi un nouveau record d'essais pendant la compétition. De son côté, Antoine Dupont va avoir également fort à faire. RUGBY. Impressionnant, ce Springbok est déjà pressenti pour succéder à Antoine DupontLukhanyo Am a réalisé d'excellentes prestations avec les Springboks cette saison avant de se blesser. Beaucoup voyaient en lui un candidat pour le titre de meilleur joueur du monde. Il est logiquement en lice. Deux Irlandais font aussi face au Tricolore : Josh van der Flier et Johnny Sexton. Ce dernier a déjà remporté ce titre honorifique en 2018 tandis que son compère a été élu meilleur joueur européen de l'année en mai dernier. La victoire historique dans la série en Nouvelle-Zélande ainsi que la première place de l'Irlande au classement mondiale pourraient faire pencher la balance en sa faveur aux dépens de Dupont. Néanmoins, le Toulousain a mené le XV de France vers un premier Grand Chelem depuis 2010 dans le Tournoi des 6 Nations. S'il n'a pas joué tous les matchs, il a aussi participé à série historique de victoires des Bleus (12). Lesquels pointent à la deuxième place du classement mondial. Nul doute qu'il ne sera pas simple de départager ces joueurs.

Les nommés pour les WORLD RUGBY AWARDS 2022

Joueur World Rugby de l'Année



Lukhanyo Am (RSA)

Antoine Dupont (FRA)

Johnny Sexton (IRE)

Josh van der Flier (IRE)

Joueuse World Rugby de l'Année



Sophie de Goede (CAN)

Ruahei Demant (NZL)

Alex Matthews (ENG)

Laure Sansus (FRA)

Portia Woodman (NZL)

Joueur de Rugby à 7 de l'Année



Terry Kennedy (IRE)

Nick Malouf (AUS)

Kaminieli Rasaku (FIJ)

Corey Toole (AUS)

Joueuse de Rugby à 7 de l'Année



Charlotte Caslick (AUS)

Maddison Levi (AUS)

Amee Leigh Murphy Crowe (IRE)

Faith Nathan (AUS)

L'Essai masculin International Rugby Players de l'Année



L'Essai féminin International Rugby Players de l'Année



Sylvia Brunt (Nouvelle-Zélande v Pays de Galles le 16 octobre)

Emily Chancellor (Australie, v Angleterre le 30 octobre)

Linda Djougang (Irlande, v Pays de Galles le 26 mars)

Abby Dow (Angleterre v Canada le 5 novembre)

Nomawethu Mabenge (Afrique du Sud, v Espagne le 12 août)

Entraîneur World Rugby de l'Année



Andy Farrell, entraîneur de l’équipe à XV hommes de l’Irlande

Fabien Galthié, entraîneur de l’équipe à XV hommes de la France

Simon Middleton entraîneur de l’équipe à XV femmes de l’Angleterre

Wayne Smith, entraîneur de l’équipe à XV femmes de la Nouvelle-Zélande

Révélation masculine World Rugby de l'Année

Révélation féminine World Rugby de l'Année