RUGBY. Impressionnant, ce Springbok est déjà pressenti pour succéder à Antoine Dupont

Déjà excellent en 2021, le centre de l'Afrique du Sud Lukhanyo Am est déjà pressenti pour le titre de meilleur joueur du monde. Réponse en décembre.

WORLD RUGBY AWARDS. Malheureusement, Lukhanyo Am n’est pas invité à la fêteOn connaîtra dans quelques mois le nom du meilleur joueur du monde. D'ici au mois de décembre, on aura joué le Rugby Championship ainsi que les tests de novembre. Qui succédera à Antoine Dupont ? Le Tricolore lui-même ? C'est une possibilité. Mais pour l'heure, un nom revient avec insistance, celui de Lukhanyo Am. Fin 2021, nous étonnions de ne pas voir le Sud-Africain dans la liste pour ce titre prestigieux tant le Springbok avait été excellent. Si d'aventure, il continue sur sa lancée, on ne voit pas comment il ne pourrait pas être désigné ou du tout moins, nommé. Sur les réseaux sociaux, les supporters n'ont d'yeux que pour lui. Il faut dire que ses performances au centre, et particulièrement sa vision du jeu et ses passes après-contact, sont excellentes.

The best rugby player in the world right now.



His name is Lukhanyo Am👌🏿🔥 pic.twitter.com/NlTyDLptUq — Madima (@MaanoMadima) August 6, 2022

Am a récemment joué un rôle déterminant dans la victoire des Springboks sur les All Blacks dans le Rugby Championship, et de nombreux observateurs ont déclaré qu'il avait été le meilleur joueur du match, comme le rapporte le site Rugbydump. "Par le passé, Am a laissé les autres autour de lui faire la une des journaux, mais maintenant il se met lui-même sous les feux de la rampe et dicte le tempo et l'aspect physique des matchs."

Bien sûr, il reste encore de nombreux matchs à jouer. Et on peut facilement imaginer que d'autres internationaux vont briller. Il nous tarde notamment de regarder le match entre l'Afrique du Sud et le XV de France en novembre. Une rencontre qui pourrait bien décider du nom du meilleur joueur du monde.