VIDÉO. RUGBY. Lukhanyo Am régale encore avec cet essai STRATOSPHÉRIQUE sur un renvoi

Ce week-end, le centre sud-africain Lukhanyo Am nous a régalé en inscrivant un essai incroyable en réceptionnant le renvoi de son ouvreur.

Ce week-end, les Bulls de Morné Steyn recevait les Sharks du Champion du Monde 2019 Lukhanyo Am, pour le compte d'un match de l'URC. Une rencontre qui commence mal pour les locaux, qui voient leur ouvreur Steyn écoper d'un carton rouge suite à un plaquage dangereux sur le centre sud-africain. Une sanction qui va handicaper les Bulls durant toute la partie. Ces derniers finiront d'ailleurs pas s'incliner 22-29, et malgré une bien meilleure seconde période. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le troisième essai inscrit par les Sharks.

WTF - À 37 ans, l'ancien parisien Morne Steyn revient avec les Springboks pour défier les Lions !Nous jouons les arrêts de jeu de la première mi-temps. Les Sharks viennent d'encaisser un essai, ce qui réduit le score à 5-14. L'ouvreur visiteur effectue donc le renvoi, juste devant la ligne touche, parfaitement placé. Le 3/4 centre Am est dessous, et le récupère au nez et à la barbe des Bulls, de manière acrobatique. Toujours dans l'aire de jeu, Am tape à suivre et prend de vitesse le dernier défenseur, avant d'aplatir en coin l'un des plus beaux essais de la saison. Une réalisation qui sera accordée après vérification à la vidéo.

VIDEO. OUI les Springboks savent faire des passes : admirez ce bijou de Lukhanyo Am dans le dos !Un essai qui sera, en plus d'être de toute beauté, décisif pour son équipe, qui ne s'est imposée que de 7 petits points.