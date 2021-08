WTF - À 37 ans, l'ancien parisien Morne Steyn revient avec les Springboks pour défier les Lions !

L'inoxydable Morne Steyn a été retenu pour jouer le dernier Test face aux Lions Britanniques. Il sera sur le banc, samedi.

Souvenez-vous ! C'est il y a 12 ans presque jour pour jour qu'il fit ses débuts en sélection, face aux Lions, justement, donnant la victoire aux siens lors du deuxième test d'un pénalité de plus de 50 mètres. Eh bien comme un symbole, à 37 ans (66 sélections, 736 points) et près de 5 ans après sa dernière cape, Morne Steyn a été retenu pour jouer un nouveau test avec les Springoks, toujours face à la célèbre équipe britannique. Il débutera sur le banc, aux côtés d'Herchel Jantjies. Un exploit énorme quand on sait qu'il sera uniquement le 2ème joueur de l'histoire moderne à disputer deux tournées différentes face aux Lions Britanniques, en 2009 et en 2021, donc.

Pour le reste de la composition des Boks, notez que la charnière sera 100% montpelliéraine avec Cobus Reinach en 9, qui remplace Faf de Klerk, blessé, et Handré Pollard qui enchaîne à l'ouverture. Autre changement important, la blessure de Pieter Steph Du Toit entraîne le replacement en numéro 7 de l'habituel deuxième ligne Franco Mostert (1m98 pour 112kg). Le reste demeure inchangé.