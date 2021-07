VIDEO. Lions vs Springboks 2009 : l'impensable craquage d'O'Gara fait basculer la tournée.

Vous vous souvenez du coup de pied de mammouth de Morné Steyn, et du craquage de Ronan O'Gara ? Retour en 2009 !

C'était il y a douze ans. A Pretoria, les Lions britanniques et irlandais s'inclinaient pour la deuxième fois d'affilée face aux Springboks. Match perdu, tournée perdue... L'enfer, pour des Lions menés par Paul O'Connell et un immense contingent irlandais et gallois. A la veille du premier test officiel des Lions nouvelle génération, face à ces mêmes Boks, difficile de ne pas penser à ce match.

Et son scénario complètement dingue.

Battue 26 à 21 lors du premier test, l'équipe britannique et irlandaise veut absolument sa revanche. Et tout commence plutôt bien. Schalk Burger écope d'un carton jaune dès la première action, pour une fourchette. Puis Rob Kearney file en Terre promise, avant même que le chronomètre n'affiche dix minutes. Sauf que petit à petit, les champions du monde en titre (en 2009 comme en 2021, d'ailleurs) refont leur retard. Pietersen, Habana et Fourie répondent aux coups de pied de pénalité transformés par Stephen Jones. Il reste trente secondes à jouer, et le score est de 25 partout.

O'Gara craque complètement

Sauf qu'un événement va définitvement faire basculer la rencontre : le craquage de Ronan O'Gara. Dans son camp, l'ouvreur irlandais hérite du cuir. Il choisit d'abord de relancer, puis de monter une chandelle face au manque de solution. Rendre le ballon à l'adversaire pour la dernière possession de la rencontre ? Mauvaise idée. Mais ce n'est rien comparé à ce qui va suivre. Plutôt que de disputer le duel aérien et essayer de récupérer la balle, O'Gara, totalement en retard, bouscule Du Preez.

Pénalité en face des poteaux !

Morné Steyn ne se fait pas prier, et transforme. 28-25, score final. Merci Ronan.