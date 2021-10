VIDEO. OUI les Springboks savent faire des passes : admirez ce bijou de Lukhanyo Am dans le dos !

Damian de Allende a inscrit le premier essai du choc entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande après une sublime passe de Lukhanyo Am.

Ce samedi, l'ultime match du Rugby Championship 2021 opposait l'Afrique du Sud à la Nouvelle-Zélande. Une rencontre au sommet qui a démarré sur un très gros rythme. Bien décidés à ne pas concéder un nouveau revers dans cette compétition, les champions du monde ont inscrit le premier essai de la partie grâce à une très bonne défense. Laquelle s'est transformé en attaque lorsque Lukhanyo Am a récupéré le ballon mal négocié par les All Blacks dans leurs 22m. D'une sublime passe dans le dos à l'aveugle, le centre a servi son coéquipier à l'aile qui a fixé et offert l'essai à Damian de Allende en coin.