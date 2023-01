Contre Toulouse, la (bonne) défense de Clermont peut-elle leur jouer un mauvais tour ?

Dans un entretien paru ce 1er janvier, le manager clermontois Jono Gibbes a analysé la (trop) grosse défense de l’ASM.

Dans le championnat, la défense est souvent la clé. C’est une idée qui est souvent agitée comme un étendard pour encourager les gros plaqueurs amateurs de côtes flottantes. Si vous avez des offensifs géniaux, mais qu’il rate sans cesse le premier plaquage et/ou laisse des brèches, à quoi bon attaquer ? Sur ce point-là, tout le monde semble d’accord. Les critiques régulièrement faites à des trois-quarts avares défensivement le montre bien. Cependant, Jono Gibbes tient à nuancer ce propos. En effet, selon lui, sa formation de l’ASM Clermont défend un peu trop… Avec 321 points encaissés, Clermont est la 6ᵉ meilleure défense du championnat. Au classement, les coéquipiers de Damian Penaud pointaient à la 10ᵉ place au début de la 14ᵉ journée de Top 14.

Cette observation, il la détaille dans un entretien accordé à Rugbyrama. Avant de défier Toulouse, le manager revient sur la performance de la semaine passée : une défaite contre Brive. Un écart absolument pas prévu et qui est venu couper net la bonne dynamique clermontoise. En Champions Cup, ils avaient réalisé un come-back fantastique face aux Stormers. La semaine suivante, ils avaient répondu avec sérieux au défi des Leicester Tigers, le tout avec une feuille de match remaniée. A contrario, le derby du centre a bel et bien relancé le CA Brive. En effet, les Coujoux sont allés l’emporter sur la pelouse du LOU Rugby. Dans son argumentation, Jono Gibbes a avoué : “Nous avons clairement trop défendu ! Nous n’avons pas eu suffisamment de bonnes possessions dans le camp adverse pour mettre de la pression sur les Brivistes.”

Ainsi, l’entraîneur sait sur quel axe motiver ses troupes pour accueillir Toulouse comme il se doit. Avec un Antoine Dupont repositionné à l’ouverture, la défense clermontoise devra se tenir prête. Cependant, il faudra concrétiser la domination par des points, qu’elle soit offensive ou défensive. Cette condition, l’ancien rochelais en a bien conscience : “Personne ne se fait d’illusion, même si notre défense a envoyé de bons signaux et est un facteur de confiance depuis le début de la saison, nous savons que si nous sommes obligés de défendre 80 minutes face à Toulouse, nous ne tiendrons pas. Il va falloir se créer des opportunités, garder le ballon, jouer les coups et pas simplement défendre.”

Pour conclure, un petit constat s'impose. Sur les 4 dernières saisons, aucune des équipes possédant la meilleure défense à la fin de la saison régulière n'a soulevé le Brennus. Plus marquant encore, le constat est le même si l'on regarde les équipes ayant fini premier au terme de la saison régulière. En 2018-2019, c'est le Castres Olympique qui avait fini en tête du classement des défenses avec seulement 499 points encaissés en 26 matchs. Les Taranis n'avaient même pas terminé dans le Top 6. Alors certes, Clermont est loin d'être la meilleure défense du championnat (Toulouse et ses 214 points encaissés), mais l'idée reste identique. Comme le précise Jono Gibbes, rien ne sert de défendre sans cesse, si l'on ne sait pas "jouer les coups".