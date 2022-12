Compositions. TOP 14. Toulouse s’arme et donne le numéro 10 à Dupont contre Clermont

Ce dimanche 1er janvier 2023, le Stade Toulousain et l’ASM Clermont Auvergne s'affrontent pour la 14ᵉ journée de Top 14.

Quoi de mieux pour fêter la nouvelle année ? Ce dimanche soir, les Auvergnats et Toulousains vont avoir le luxe de baptiser l’année 2023 du rugby français. Au programme sur les 12 prochains mois, du rugby champagne, des caramels et quelques saucisses à n’en pas douter. Pour revenir à nos affaires, les deux formations s’affrontent sur la pelouse du Parc des Sports Marcel Michelin. Cette confrontation sera leur première rencontre de la phase retour du Top 14 édition 2022-2023. Au match aller, Clermont avait offert au Stade Toulousain un adversaire courageux et vaillant. Les Haut-Garonnais avaient eu du mal dans un premier temps avant de réussir à pulvériser le verrou clermontois. Résultat des courses : 46 à 10 en faveur des locaux. Une performance qui avait déçu, tant les hommes de Jono Gibbes avaient dominé le LOU Rugby la semaine passée au Michelin (43 à 20).

Top 14. Face à Castres, Antoine Dupont va retrouver un ancien copain !



Cette semaine, les supporters clermontois tiennent à la victoire. Déjà, car les joueurs montraient un bien meilleur visage depuis début décembre. Une dynamique qui s’est coupée net par une défaite à Brive. Ensuite car, les Toulousains n’ont plus gagné en Auvergne depuis le 5 mai 2002 en championnat. Une éternité pour les plus jeunes (et les plus vieux aussi à vrai dire). Cependant, un concours de circonstances pousse Ugo Mola à aligner Antoine Dupont à l’ouverture. C’est la suspension de Thomas Ramos Suspendu et les vacances de Romain Ntamack qui amène à ce repositionnement. Un numéro 10 dans le dos de l’ancien castrais qui rappellera sans doute à certains la saison 2018-2019 de tous les records du Stade Toulousain. Durant cet exercice, Sébastien Bézy excellait dans ses œuvres et Romain Ntamack était comme un poisson dans l’eau avec le numéro 12. Antoine Dupont reprenait alors un poste qu’il a connu plus jeune, au FC Auch-Gers notamment.

ASM Clermont-Auvergne 1 Falgoux 2 Beheregaray 3 Kubriashvili 4 Amatosero 5 Lavanini 6 Guilly 8 Lee 7 Godener 9 Bézy 10 Plisson 11 Raka 12 Simone 13 Penaud 14 Delguy 15 Tiberghien 16 Boudou 17 Beria 18 Annandale 19 Tutaane



20 Jauneau 21 Belleau 22 Ezeala 23 Slimani