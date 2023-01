TOP 14. Pour ce premier week-end de 2023, la rencontre Clermont-Toulouse a tout fracassé

Pour cette première rencontre de Top 14 de 2023, Clermontois et Toulousains ont attiré de nombreuses personnes, à l'instar du reste du championnat.

TOP 14. Coup de tonnerre à l'ASM, avec la démission de Xavier SadournyComme vous le savez certainement, ce week-end, pour la 14ème journée du Top 14, le Stade Toulousain n'a fait qu'une bouchée de Clermont (13-32). Un succès probant d'une part, mais surtout historique, les Rouges et Noirs n'ayant plus gagné au Michelin en championnat depuis plus de 20 ans. Mais voilà, cette victoire en terre auvergnate n'est pas le seul volet historique de cette rencontre. En effet, les deux formations ont attiré près de 786 000 téléspectateurs, avec un pic atteignant plus de 978 000 personnes, soit un record d'audience depuis plus de 5 ans (en saison régulière, le dernier record étant de 753 000). Des chiffres qui prouvent que les deux équipes, bien que dans des dynamiques différentes, continuent d'attirer le grand public. Un week-end de rêve donc pour le Top 14, puisque dans le même temps, le Multirugby a rassemblé plus de 600 000 personnes téléspectateurs devant leur écran, là où le match Bayonne-Toulon en a captivé 546 000. Deux records de saison, sans compter bien entendu les ''primes'' (match du samedi soir et du dimanche soir).

🚨Quelle entrée du @top14rugby en 2023 ! Déjà une série de records !



Clermont/Toulouse :

🥇Meilleure audience depuis + de 5 ans (saison régulière)

👥786k tlsp

📈Pic à 978k tlsp



🚨Records de saison (hors prime) :

✅Multirugby - 600k tlsp

✅Bayonne/Toulon - 546k tlsp pic.twitter.com/ahNdd5xz6f — CANAL+ Group (@canalplusgroupe) January 2, 2023

