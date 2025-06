TOP 14. Clément Vergé, ou comment le Stade Toulousain fabrique (encore) un cadre en interne

À 23 ans, Clément Vergé s’impose comme le successeur naturel de Richie Arnold. Le deuxième ligne toulousain monte en puissance, à point nommé pour les phases finales.

À 23 ans, Clément Vergé incarne cette nouvelle génération toulousaine qui monte en puissance à l'instar de Paul Costes. Passé par la formation rouge et noire après avoir découvert l'ovalie à Saint-Girons, le deuxième ligne s’affirme, petit à petit, comme le successeur naturel de Richie Arnold dans la cage. Une progression saluée en interne, à commencer par son entraîneur des avants, Jean Bouilhou :

Il a une progression linéaire depuis maintenant 3-4 ans. C’est un joueur très intelligent, qui bosse beaucoup, qui écoute. Il a fait des matchs très aboutis cette année, au point d’être remplaçant en demie de Coupe d’Europe.

Un exemple de la formation toulousaine

Arrivé très jeune au Stade Toulousain, passé notamment par le pôle espoirs, avec un titre en 2021, Clément Vergé symbolise le double projet cher au club.

Il symbolise un peu cette formation toulousaine, poursuit Bouilhou en conférence de presse. Il a franchi toutes les catégories, il est maintenant dans le groupe pro à part entière. On n’a recruté aucun deuxième ligne pour remplacer Arnold, c’est un vrai signe de confiance.

Et ce n'est pas un hasard si son nom revient avec insistance quand on évoque les jeunes à fort potentiel du club. À l'heure d'affronter Perpignan pour la dernière journée de Top 14, le deuxième ligne ne cache pas ses ambitions : "C'est une belle étape pour valider ou non ma progression. J'espère qu'elle le sera. C'est une belle épreuve pour me challenger, pour montrer que je peux prétendre à une place dans les 23."

Une montée en puissance assumée

Le constat est clair : la saison 2024-2025 a marqué un vrai tournant pour Clément Vergé avec 13 titularisations en 18 matchs. Temps de jeu doublé, titularisations dans des matchs clés, demi-finale de Champions Cup dans les jambes… « Je suis plutôt content », résume-t-il avec lucidité. Mais il ne veut pas s’arrêter là :

Il reste Perpignan, la demie, et j’espère la finale. Je veux rester compétitif.

En véritable compétiteur, le deuxième ligne ne veut pas se projeter trop vite : chaque match compte, et surtout celui face à l’USAP, un adversaire qui joue sa peau. "C’est un match très intéressant pour se tester sur les deux points du rugby : le combat et le jeu. Pour préparer une demi, il n’y a pas mieux."

Simplicité, rigueur et exigence

S’il brille aujourd’hui, c’est aussi parce qu’il a su écouter, se remettre en question et progresser dans des domaines ciblés, comme la défense de maul. "Il manquait de densité physique dans la défense sur les mauls, raconte Bouilhou. Il a énormément bossé là-dessus. Maintenant, il est dominant dans ce secteur."

Clément le confirme lui-même : au fil des matchs, il a découvert « le vrai quotidien d'un joueur du Top 14 », entre récupération, nutrition et adaptation physique. Une rigueur nouvelle qu'il veut maintenant convertir en performance sur le terrain, et pourquoi pas, en place de titulaire en phase finale. Serein, posé, mature, Vergé incarne cette relève made in Ernest-Wallon qui frappe à la porte du très haut niveau. Et avec la confiance du staff, un ADN 100 % toulousain et une vraie envie de s'imposer dans un club champion, il n'y a aucun doute : le successeur d'Arnold est déjà là… et peut-être même le futur capitaine du Stade Toulousain.