XV de France. Un Sud-Africain chez les Bleus pour défier les Blacks ? Galthié y pense(rait)

Selon L’Indépendant, le staff du XV de France suit Jacobus van Tonder pour la tournée en Nouvelle-Zélande. Le joueur de l’USAP pourrait bien décrocher une première cape inattendue.

Un retour marquant et remarqué

Après Posolo Tuilagi, et si un nouvel Usapiste venait renforcer le XV de France dès cet été ? Selon L’Indépendant, Jacobus van Tonder, deuxième ou troisième ligne sud-africain de Perpignan, serait dans les petits papiers du staff tricolore pour la tournée de juillet en Nouvelle-Zélande. Un choix qui peut surprendre certains, mais qui ne serait pas dénué de logique pour celui qui a été formé en France et possède le statut de JIFF. Top 14. ''42 joueurs à disposition'', le Stade Toulousain très bientôt entre les mains de GalthiéAprès plus de sept mois d’absence à cause d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, Van Tonder a signé un retour remarqué face au Stade Français début mai. En seulement 53 minutes, il a collé 13 plaquages selon les informations de nos confrères, apportant une intensité qui a fait du bien à l’USAP dans sa lutte pour le maintien.

De quoi rappeler à tout le monde – staff du XV inclus – qu’il reste une valeur sûre au très haut niveau. Avant de se blesser, il s'était fendu d'un total de 25 plaquages face à Castres.

Arrivé en France en 2016 à Clermont, le joueur a été recruté par Franck Azéma, qui voyait en lui un potentiel à polir. Formé dans l’Hexagone, il est éligible depuis 2021 pour porter le maillot bleu. Depuis son arrivée à Perpignan en 2023, Van Tonder a prolongé jusqu’en 2027, preuve de son ancrage dans le paysage du rugby français.

Un rêve (bleu encore) discret

Lucide mais ambitieux, le joueur ne cachait pas via L'Indépéndant qu’une sélection serait un accomplissement : « C’est toujours un rêve de jouer au niveau international. Mais pour l’instant, je pense d’abord à l’USAP. » Une déclaration sobre, à l’image du joueur, qui préfère l’action au blabla.

Le XV de France affrontera les All Blacks à trois reprises en juillet. Et si la jeunesse est la tendance, Van Tonder (27 ans), polyvalent, puissant et expérimenté, pourrait s'inviter aux de côtés de ses coéquipiers Posolo Tuilagi et Giorgi Beria. On sait que le groupe sera largement remanié par rapport au dernier tournoi. On peut donc s'attendre à voir de nouvelles têtes malgré les appels du pied de plusieurs cadres désireux de partir en Nouvelle-Zélande. XV de France. Et si la tournée face aux All Blacks n’était pas sacrifiée ? Marti prêt à discuter, quid de Galthié ?Outre sa formidable défense, ce qui fait la force du Sud-Africain d'origine, c'est sa polyvalence. Et on sait à quel point Fabien Galthié aime avoir ça. Capable d'évoluer à tous les postes de la troisième ligne, il ne rechigne pas à grimper dans la cage quand il le faut à l'instar de Flament.

Van Tonder pourrait donc trouver sa place dans la rotation tricolore dans les années à venir. Surtout après les tests réussis d'un banc avec 7 avants et 1 seul trois-quart pendant le Tournoi des 6 Nations. En l'absence probable pour cette tournée des Toulousains, qui forment une grande partie du pack tricolore, le Catalan va-t-il honorer une potentielle première cape au pays du long nuage blanc ?