Top 14. ''42 joueurs à disposition'', le Stade Toulousain très bientôt entre les mains de Galthié

Le XV de France débarque à Toulouse du 27 au 29 mai. Galthié et son staff vont s’immerger au cœur du Stade Toulousain pour préparer la tournée d’été en Nouvelle-Zélande.

Désormais entièrement focalisé sur le Top 14 après la défaite en demie face à Bordeaux, le Stade Toulousain va avoir de la visite dans les prochaines semaines. Avant de s'envoler pour la Nouvelle-Zélande en juillet, Fabien Galthié et son staff poseront en effet leurs valises dans le Ville rose du mardi 27 au jeudi 29 mai, selon les informations de RMC.

Mais pas pour faire du tourisme et boire un sirop Chez Tonton. Il s'agit d'une nouvelle immersion dans un club de Top 14, après celles réalisées à Pau avant la tournée de novembre et à Toulon en janvier dernier.

Observer, tester, partager : un protocole bien rodé

Depuis plusieurs mois, le staff des Bleus multiplie ces séquences de travail en club. "On arrive, on travaille, on fait un long débrief sur la compétition qui est passée... on se prépare à s’entraîner à entraîner", détaillait Galthié en janvier sur RMC. Le programme est dense : échange de données, analyse des méthodes, mise en situation.

La semaine se passe comme ça : on arrive, on travaille, on fait un long débrief sur la compétition qui est passée, un long débrief avec toutes les practices dont le rugby, puis après on travaille sur la méthodologie de notre nouvel entraînement.

Le staff tricolore utilise notamment l’équipe Espoir pour tester des modules d’entraînement filmés, analysés, et ensuite présentés aux staffs des clubs hôtes. Au total, ce sont pas moins de 42 joueurs qui seront à disposition de l'encadrement tricolore. Il n'est pas impossible que certains "pros" soient aussi conviés. Pour rappel, Toulouse, qui ne joue pas la finale de la Champions Cup, sera au repos la semaine précédente. Ils recevront ensuite Lyon le 1er juin.

Le Stade Toulousain, un vivier incontournable

Quoi de plus logique, finalement, que cette visite à Ernest-Wallon ? Fournisseur historique du XV de France, le Stade Toulousain regorge de cadres internationaux : Dupont, Ramos, Jelonch, Flament, Cros, Baille… Observer de l’intérieur les méthodes d’Ugo Mola et de son staff, c’est aussi l’occasion pour Galthié de peaufiner son approche, à deux mois d’un test-match musclé face aux All Blacks.

Une immersion technique mais pas que

Au-delà des entraînements, l’échange se veut global : cellule performance, médical, analyse vidéo, tout y passe. "On se challenge", résume Galthié. Les données sont croisées, des plans de jeu sont échafaudés. Le staff bleu va même jusqu’à simuler un plan de match contre le club hôte, histoire de pousser la réflexion à fond.

On regarde, on filme tout, ça dure une demi-journée. Même la vidéo, même les présentations des images. Ensuite, on a une demi-journée avec le staff où on présente nos études.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de créer une véritable transversalité entre clubs et sélection. Et si les Bleus veulent se rapprocher du sommet, cela passera aussi par une meilleure connexion avec ceux qui les nourrissent chaque week-end.