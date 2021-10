VIDEO. Premiership. Depuis son en-but, George Ford (Leicester) trouve une touche stratosphérique

L'ouvreur anglais George Ford a trouvé une formidable touche en jouant rapidement devant son en-but. Un coup de pied de mammouth.

TRANSFERT. Top 14. L’ouvreur international George Ford dans le viseur de Montpellier ?Cette semaine, l'ouvreur anglais George Ford faisait les gros titres de la presse en raison de son possible départ vers la France. Les rumeurs font état d'un intérêt de Montpellier pour l'international. Boudé par le sélectionneur du XV de la Rose, Ford va-t-il quitter la Premiership pour le Top 14 ? C'est une possibilité. Mais pour l'heure, il continue de faire le bonheur de Leicester. Ce samedi, les Tigers affrontaient les Saints sur leur pelouse. Le leader du championnat n'a fait pas dans la demi-mesure avec un score sans appel de 55 à 26 pour un septième succès de rang. Ford a largement participé à cette victoire avec quatre transformations, trois pénalités et un drop. Dès l'entame de la rencontre, on a vu que l'ouvreur était en jambes avec un coup de pied de mammouth. Auteur d'un arrêt de volée dans ses 22 mètres, il a rapidement joué et dégagé son camp jusqu'au 22 mètres adverses. Un superbe coup de pied qui a permis aux Tigres de récupérer la possession grâce à la nouvelle règle du 50/22.